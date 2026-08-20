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ESCÁNDALO: Denuncian que el ELN habría infiltrado a la Defensoría del Pueblo en Colombia

agosto 20, 2026
Por: Miguel Pedreros
Según informó Noticias RCN, Payares es sobrino de Luz Amanda Payares, alias Silvana Ana María

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