ELN Programa: La Mañana ESCÁNDALO: Denuncian que el ELN habría infiltrado a la Defensoría del Pueblo en Colombia agosto 20, 2026 Por: Miguel Pedreros Según informó Noticias RCN, Payares es sobrino de Luz Amanda Payares, alias Silvana Ana María También le puede interesar ELN ESCÁNDALO: Denuncian que el ELN habría infiltrado a la Defensoría del Pueblo en Colombia Democracia Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda” Estados Unidos Instituto de Políticas (AFPI) de EEUU advierte que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional Régimen cubano Régimen en Cuba denuncia un supuesto “laboratorio de guerra cognitiva” desde Florida en su contra Elecciones de Medio Término en Estados Unidos Batallas clave: estos son los candidatos que se medirán en las elecciones de medio término en Estados Unidos Corrupción en Colombia “Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro Compartir en: