La Onda Tropical 47 avanza con rumbo al centro de Venezuela y persiste presencia de polvo del Sahara

La Onda Tropical número 47 progresa sobre Venezuela y se desplaza desde el centro con rumbo al occidente, provocando condiciones favorables para el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en diferentes regiones, esto de acuerdo con el pronóstico que se encuentra actualizado del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo meteorológico señaló este miércoles 9 de septiembre que el sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical, una mezcla que favorece la formación de lluvias de intensidad variable en el transcurso del día.

Las condiciones más inestables se especulan que podrían estar en sectores de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, el este de Sucre, Miranda, los Llanos Centrales y Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia. En estos lugares podrían reportarse lloviznas y precipitaciones dispersas, sobre todo a medida que transcurra la jornada.

En la tarde y la noche, el Inameh prevé un incremento progresivo de la nubosidad y lluvias de variable intensidad en distintas entidades. Igualmente existe la posibilidad de precipitaciones aisladas en la región Centro Norte Costera, por lo que el panorama meteorológico puede cambiar de manera rápida en varias zonas.

A este escenario se le añade la presencia de concentraciones leves a moderadas de polvo del Sahara en la línea costera venezolana. El fenómeno fue ya reportado por el Inameh en los últimos días y coincide con el traslado de la onda tropical por el territorio nacional.

La mezcla de ambos fenómenos deja bajo vigilancia las condiciones atmosféricas del país. La onda tropical favorece mayor nubosidad y precipitaciones, así como la presencia de partículas de polvo sahariano puede ayudar a una reducción de la visibilidad y a condiciones de calima en algunos sectores.

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El panorama además va a estar marcado por las altas temperaturas. El Inameh advirtió que ciertas regiones pueden alcanzar valores cercanos a los 39 °C, sobre todo en sectores de Zulia, Falcón y el sur de la Guayana Esequiba.

En la Gran Caracas, el pronóstico que se espera contiene nubosidad fragmentada y algunas lloviznas en zonas montañosas en la mañana. Para la tarde y noche se especula con períodos parcialmente nublados con probabilidad de precipitaciones de corta duración.