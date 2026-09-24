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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Relaciones bilaterales

Colombia y Estados Unidos fortalecen el Plan de Cooperación USCAP para combatir el crimen organizado en la región

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia y Estados Unidos-Foto: Ilustración Canva
Colombia y Estados Unidos-Foto: Ilustración Canva
El mecanismo bilateral, liderado por la Policía Nacional y la Armada de Colombia, busca exportar capacidades continentales en la lucha contra el narcotráfico.

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos avanzaron en la consolidación del Plan de Cooperación en Seguridad Regional (USCAP, por sus siglas en inglés), un mecanismo bilateral mediante el cual la Fuerza Pública colombiana transmite su experiencia operacional a otros países de América Latina y el Caribe para enfrentar las dinámicas del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En el marco de la Conferencia Anual de Planificación USCAP 2026, delegaciones de ambas naciones y socios estratégicos continentales se reunieron para evaluar las amenazas emergentes en el hemisferio y definir la hoja de ruta en formación militar y policial de cara al periodo 2027.

El programa cuenta con la conducción directa de la Policía Nacional y la Armada de Colombia, constituyendo un eje de articulación defensiva respaldado financieramente por la administración norteamericano.

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“El crimen no conoce fronteras. Tampoco nuestra respuesta. Con la seguridad una vez más en el centro de la agenda nacional, Colombia comparte su experiencia y capacidades en toda la región para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Colombia lidera. Estados Unidos respalda. Juntos, construimos un hemisferio más seguro”, informaron voceros de la misión diplomática e institucional.


La renovación del compromiso militar y policial entre Bogotá y Washington es sobre la optimización de la doctrina táctica de las unidades de seguridad en Centroamérica y el Caribe para neutralizar estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y pertrechos.

La Reducción de los niveles de violencia vinculados al crimen transnacional en las comunidades de Colombia, Estados Unidos y las naciones socias de la cuenca caribeña y del Pacífico.

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La alianza continuada con las agencias norteamericanas permite proyectar la doctrina operacional de las Fuerzas Militares en el área, consolidando un bloque de contención frente a las redes delictivas que operan en el continente.

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