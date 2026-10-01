El papa León XIV eleva una oración por Venezuela durante el encuentro llamado 'Un millón de niños rezando el Rosario'

Este jueves 1 de octubre, el papa León XIV elevó una oración por la paz y la esperanza de Venezuela.

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Este encuentro dio inicio al proyecto mundial de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada titulado 'Un millón de niños rezando el Rosario'.

De acuerdo con la organización, dicha iniciativa une a jóvenes, familias, escuelas y comunidades cristianas en oración por la paz, especialmente por los niños afectados por la guerra y la violencia.

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En el encuentro se presentó un video en el que se hizo referencia a la situación que atraviesan Venezuela y Cuba.

En el audiovisual se señaló que numerosas familias de ambos países enfrentan dificultades para acceder a bienes esenciales y el sufrimiento que han pasado como consecuencia de desastres naturales.

Una vez finalizado el video, el pontífice invitó a los niños participantes a incorporar a Venezuela en sus oraciones.

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En ese sentido, el máximo jerarca de la Iglesia católica pidió por el consuelo y la fortaleza de quienes atraviesan momentos difíciles.

Aparte de Venezuela y Cuba, se mencionaron otros países que atraviesan momentos difíciles, entre ellos: Ucrania, Líbano, Siria, Pakistán y Sudán del Sur.