Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 en México: hay alerta por deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones

El huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.

​Los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron la acelerada evolución del fenómeno natural, con el centro del ciclón ubicado a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco.

​El sistema meteorológico registró vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 240 kilómetros por hora, trayectoria que sostiene con rumbo al oeste-noroeste a una velocidad de seis kilómetros por hora.

VEA TAMBIÉN Las devastadoras imágenes que deja el huracán Polo tras su paso por México o

​Esta rápida transición ocurrió horas después de haber alcanzado la categoría 2 en la madrugada, proceso en el que acumuló fuerza de manera continua a medida que avanza por las aguas del Océano Pacífico.

​“Rachel se intensificó de forma rápida a huracán de categoría 3. Mantenemos la vigilancia permanente por lluvias intensas de hasta 150 milímetros, ráfagas de viento y oleaje elevado de hasta cuatro metros de altura que afectará directamente las zonas costeras de la península y el occidente del país”, informó el organismo meteorológico oficial.

Las predicciones del SMN señalan precipitaciones de alta intensidad en los estados de Baja California Sur y Sinaloa, junto con lluvias de consideración en Nayarit y Jalisco.

​La entidad prevé además ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en la costa sur de la península de Baja California, además de fuertes marejadas que obligaron al despliegue de operativos preventivos en playas y malecones turísticos como Puerto Vallarta.

VEA TAMBIÉN México en alerta por el huracán Polo que alcanzó categoría 5 antes de tocar tierra este lunes o

​Frente al riesgo inminente de deslaves, desbordamientos de ríos y anegaciones en sectores vulnerables, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado urgente a las comunidades costeras para atender las indicaciones de emergencia.