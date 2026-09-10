NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Zelenski

Tras incidente con un dron ruso, Zelensky llega a Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
El primer ministro Mark Carney declaró que la visita de Zelenski "se centrará en las prioridades compartidas entre Canadá y Ucrania, incluyendo la profundización de la cooperación en defensa, economía y energía".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Canadá este miércoles por la noche para reunirse con líderes de la Unión Soviética, con el objetivo de fortalecer los lazos con sus aliados, según informaron medios canadienses.

El primer ministro Mark Carney declaró que la visita de Zelenski "se centrará en las prioridades compartidas entre Canadá y Ucrania, incluyendo la profundización de la cooperación en defensa, economía y energía".

"También abordará el costo humano de la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reforzará los sólidos lazos entre los pueblos que unen a nuestros países", agregó el comunicado, reiterando que Canadá "mantiene su firme compromiso de apoyar la defensa, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania".

Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, tienen previsto asistir a eventos en Calgary, Toronto y North Bay, así como a una reunión con miembros del Gabinete en Banff, Alberta. Se espera que su visita concluya el viernes.

La llegada de Zelenski a Canadá se produjo tras una visita a Noruega para el funeral del rey Harald V y conversaciones sobre apoyo a la defensa aérea.

o

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, declaró el miércoles que el avión que transportaba a Zelensky estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al aterrizar en Oslo, una afirmación que Ucrania y Moldavia desestimaron.

Store declaró a la emisora ​​pública noruega NRK que el avión de Zelensky "estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al despegar de Moldavia".

Sin embargo, una fuente de la presidencia ucraniana calificó de "exagerada" la afirmación de que Zelensky corriera peligro.

"Se activó una alerta en Moldavia cuando un dron ruso entró en el espacio aéreo moldavo y rumano", declaró la fuente a la AFP.

En Chisináu, el portavoz del gobierno, Dumitru Ciorici, informó que Moldavia cerró su espacio aéreo el martes por la tarde, poco después de las 16:30 hora local, debido a la entrada de un dron ruso procedente de Ucrania.

"El espacio aéreo se cerró para proteger a las aeronaves que sobrevolaban Moldavia en ese momento: tres despegues y cuatro aterrizajes sufrieron retrasos", añadió.

Temas relacionados:

Zelenski

Canadá

Ucrania

Presidente

Visita

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estos son los poderosos helicópteros militares que llegarían a Colombia para combatir el crimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA: EEUU destruye 10 buques iraníes en una semana tras ataques en Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Indignación por "vida de lujos" de Tareck El Aissami: su familia se mudó a exclusiva zona de Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE
Régimen venezolano

Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (i), junto al ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar-Foto: EFE
Marco Rubio

Así fue la cena de Rubio con De la Espriella que muestra la sintonía entre EE. UU. y Colombia

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

EEUU designó a los “Los Tiguerones” como grupo terrorista - Foto: Canva
Grupos terroristas

¿Quiénes son 'Los Tiguerones’, el grupo ecuatoriano designado por Marco Rubio como TERRORISTA?

Keiko Fujimori y Marco Rubio Fotos: EFE
Perú

Nuevo aliado: Perú se une a la ofensiva contra el narcotráfico de EEUU en la región

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

¿Fuera Delcy Rodríguez? ¿Intervención militar? Estos son los resultados de reveladora encuesta en Venezuela

Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

¿Fuera Delcy Rodríguez? ¿Intervención militar? Estos son los resultados de reveladora encuesta en Venezuela

Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

Foto: Fiscalía de Colombia
Fiscalía

A reconocido creador de contenido en Colombia le incautaron bienes de más $17.000 millones: esto encontró la Policía

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Joven abogada fue encontrada sin vida abrazando a su mascota entre escombros tras el devastador terremoto

Secretario de Estado Marco Rubio junto al canciller de Ecuador, Roberto Kury. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio pedirá a Congreso 45 millones de dólares para enfrentar el crimen y anunció designación de otro grupo sudamericano como terrorista en visita a Ecuador

Volcán Puracé en Colombia - Foto: SGC
volcán Puracé

El Servicio Geológico Colombiano reporta más de 600 eventos sísmicos cerca del volcán Puracé y alerta sobre emisiones de ceniza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023