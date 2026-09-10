Tras incidente con un dron ruso, Zelensky llega a Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Canadá este miércoles por la noche para reunirse con líderes de la Unión Soviética, con el objetivo de fortalecer los lazos con sus aliados, según informaron medios canadienses.

El primer ministro Mark Carney declaró que la visita de Zelenski "se centrará en las prioridades compartidas entre Canadá y Ucrania, incluyendo la profundización de la cooperación en defensa, economía y energía".

"También abordará el costo humano de la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reforzará los sólidos lazos entre los pueblos que unen a nuestros países", agregó el comunicado, reiterando que Canadá "mantiene su firme compromiso de apoyar la defensa, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania".

Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, tienen previsto asistir a eventos en Calgary, Toronto y North Bay, así como a una reunión con miembros del Gabinete en Banff, Alberta. Se espera que su visita concluya el viernes.

La llegada de Zelenski a Canadá se produjo tras una visita a Noruega para el funeral del rey Harald V y conversaciones sobre apoyo a la defensa aérea.

VEA TAMBIÉN El primer ministro noruego aseguró que el avión del presidente ucraniano Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando viajaba a Oslo o

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, declaró el miércoles que el avión que transportaba a Zelensky estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al aterrizar en Oslo, una afirmación que Ucrania y Moldavia desestimaron.

Store declaró a la emisora ​​pública noruega NRK que el avión de Zelensky "estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al despegar de Moldavia".

Sin embargo, una fuente de la presidencia ucraniana calificó de "exagerada" la afirmación de que Zelensky corriera peligro.

"Se activó una alerta en Moldavia cuando un dron ruso entró en el espacio aéreo moldavo y rumano", declaró la fuente a la AFP.

En Chisináu, el portavoz del gobierno, Dumitru Ciorici, informó que Moldavia cerró su espacio aéreo el martes por la tarde, poco después de las 16:30 hora local, debido a la entrada de un dron ruso procedente de Ucrania.

"El espacio aéreo se cerró para proteger a las aeronaves que sobrevolaban Moldavia en ese momento: tres despegues y cuatro aterrizajes sufrieron retrasos", añadió.