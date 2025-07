"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

La comunidad migrante en Estados Unidos se encuentra conmocionada tras las cartas enviadas por el gobierno de Donald Trump a niños no acompañados en las que los insta a abandonar el país.

Según informes recientes, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han recibido la orden de que consulten a los menores, identificados en operativos, si desean regresar voluntariamente a sus países de origen.

Esta situación ha llevado a que varios menores busquen refugio en lugares como la Iglesia United Giving Hope, y ha generado una ola de indignación y preocupación entre las familias migrantes y los defensores de derechos humanos.

Al respecto, Julie Contreras, pastora a cargo de la iglesia United Giving Hope, compartió detalles sobre la situación actual que enfrentan los migrantes y en especial los niños no acompañados en Estados Unidos.

“Hoy en día Estados Unidos ya no es como antes. No le podemos decir a alguien que entre al santuario y que viva aquí. Esta administración no respeta a los hogares de alabanza. Hoy en día en nuestro santuario tenemos 72 horas para trabajar con ellos y buscar una forma de alivio legal”, dijo.

De acuerdo con Julie Contreras, la situación migratoria se convirtió en una pesadilla para todos los que llegan a esta nación “un país de democracia y libertad, algo que no existe para los millones de personas que viven en la realidad de ser indocumentados”.

“Nosotros permitimos que entran la gente a la iglesia, pero tenemos ahora un reloj. No se pueden quedar semanas, meses, años, como antes. No, hoy en día en este momento no hay nadie en el santuario”, agregó.

La pastora Contreras mostró una de las cartas enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional y leyó uno de los párrafos.

“Es tiempo para que usted salga de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional está terminando su parole. No trate de mantenerse aquí sin el permiso de la ley. Si usted hace eso, el gobierno federal lo va a encontrar. Váyase inmediatamente de los Estados Unidos”, indica uno de los fragmentos.

Ante esto, Julie Contreras afirmó que como comunidad busca defender a estos niños. “Esto es un crimen contra la humanidad porque esta administración tiene un demonio de odio y racismo”.