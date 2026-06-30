"Estaba tan feliz cuando pudimos retirarles las visas": secretario de Gobierno Trump celebró con un baile la eliminación de Irán del Mundial, según revista de EE. UU.

La revista de Estados Unidos Sports Business Journal (SBJ) aseguró el lunes que el secretario de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Markwayne Mullin, celebró con un "baile de alegría" la eliminación de la selección de Irán de la Copa Mundial de la FIFA.

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El combinado de fútbol iraní, cabe resaltar, estuvo a punto de clasificarse para los octavos de final del torneo luego de empatar sus tres partidos en el Grupo G y terminar como novenos terceros después de que Austria anotara un gol en el último minuto contra Argelia en el último partido de la fase de grupos.

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Los ocho mejores terceros se clasificaron para los dieciseisavos de final y a Irán se le escapó la de haber quedado segundo luego de que le anularan de manera polémica el gol de la victoria en el tiempo de reposición en su último partido contra Egipto, que logró el cupo.

Mullin, de acuerdo con lo publicado por SBJ, no ocultó su alegría ante la noticia de la eliminación de Irán pues, durante una reunión informativa sobre seguridad del Mundial en Washington, declaró estar "muy contento de que se hayan ido" y "muy feliz de que regresen porque no hubo ningún otro equipo con el que tuviéramos más problemas que con ellos".

Según SBJ, tras la rueda de prensa del lunes, Mullin declaró a los periodistas: "Me alegra que hayan terminado y que no vayan a volver. Estaba tan contento cuando pudimos retirarles los visados y decirles que podían abandonar Estados Unidos, que incluso canté un par de canciones o hasta me puse a bailar de alegría".

Con Estados Unidos inmerso en una ofensiva contra el régimen de Irán para buscar frenar su programa nuclear, el Gobierno Trump restringió los movimientos de la selección iraní de fútbol durante el Mundial.

Antes del evento, Irán trasladó su base de entrenamiento prevista de Tucson, Arizona, a Tijuana, mientras que Estados Unidos limitó el tiempo que el equipo iraní podía permanecer en el país antes de cada partido y exigió que abandonara el país inmediatamente después de cada encuentro.

Mullin sostuvo que "casi la mitad" de las personas que Irán quería traer a Estados Unidos para la Copa del Mundo estaban directamente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una afirmación que la federación iraní declaró que "carecía por completo de fundamento".

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, afirmó que su equipo fue tratado "de forma muy injusta" durante el torneo.

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Tras el empate 1-1 de Irán contra Egipto el viernes en Seattle, Ghalenoei declaró: "Fue el anfitrión quien no nos trató bien. Insto a la FIFA a que no permita que los anfitriones traten a los equipos y jugadores de la misma manera en el futuro. Espero que el Sr. (Gianni) Infantino se oponga a este tipo de comportamiento".