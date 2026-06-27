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Sábado, 27 de junio de 2026
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Trump advierte que Irán "no existirá más" si Estados Unidos decide escalar ataques

junio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
EL presidente informó que el ejército atacó locaciones de almacenamiento de misiles y drones del régimen de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Irán "no existirá más" si Estados Unidos decide volver a entrar en guerra contra ese país, al acusar a Teherán de violar el alto el fuego.

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"Es muy probable que nunca aprendan la lección. Es posible que algún día ya no podamos actuar con prudencia y nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", escribió Trump en su red Truth Social.

Agregó que el ejército atacó locaciones de almacenamiento de misiles y drones de Irán.

Los enfrentamientos aumentaron la tensión en el proceso negociador que busca poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con los bombardeos contra Irán.

También evidenciaron los riesgos que enfrenta el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y el gas mundiales.

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La fuerza aérea de EE. UU. "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

Agregó que los bombardeos fueron en represalia por un ataque con un dron iraní contra un petrolero de bandera panameña que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo por el estrecho de Ormuz.

Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

Estados Unidos ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo el 17 de junio, en respuesta al "ataque del día anterior contra un buque comercial que transitaba por el estrecho", según el ejército norteamericano.

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