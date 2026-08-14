A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

En Venezuela, cerca a cumplirse dos meses de la tragedia por el doble terremoto, las familias damnificadas viven un panorama difícil, no solo por la pérdida de sus familiares, sino por la falta de acción del Estado a cargo del régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, el cual ha sido negligente para atender la dolorosa y delicada situación. Para conversar sobre este tema, La Mañana de NTN24 conversó con Juan Freites, dirigente de Vente Venezuela en el estado de La Guaira.