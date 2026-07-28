Decenas de personas quedaron atrapadas por el colapso de un centro comercial tras el fuerte terremoto en Japón: esto se sabe

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió este martes el suroeste de Japón, generando momentos de extrema tensión y angustia en el archipiélago tras provocar el colapso de edificaciones, cortes masivos de energía y una alerta de tsunami que fue levantada pocos minutos después. El movimiento telúrico se registró a las 16:27 horas, con epicentro en la isla de Kyushu, alcanzando el nivel máximo de 7 en la escala de intensidad sísmica Shindo, la referencia oficial del país para medir la intensidad de los temblores, según detalló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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Según los reportes preliminares entregados por la cadena pública NHK, al menos 50 personas fueron trasladadas de manera urgente a centros médicos con diferentes lesiones, mientras que las autoridades confirmaron el derrumbe de 12 viviendas, registrándose personas atrapadas al interior de, por lo menos, cuatro de ellas, así como de un centro comercial de la zona.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se pronunció horas después del sismo para confirmar la gravedad de los acontecimientos.

“Hay varias personas heridas. En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”, advirtió.

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Asimismo, minutos después del impacto inicial, la JMA emitió de manera preventiva una alerta de tsunami ante la posible llegada de olas de hasta un metro de altura a las costas cercanas; sin embargo, esta fue levantada poco después, tras constatarse que no se registraron variaciones inusuales ni actividad peligrosa.

Finalmente, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en los edificios colapsados y atienden los focos de incendio, las autoridades mantienen la vigilancia en toda la región de Kyushu ante posibles réplicas.