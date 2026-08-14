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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Excarcelaciones en Venezuela

Decenas de presos políticos han sido excarcelados: estos son sus testimonios

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen venezolano anunció este viernes la liberación de 131 personas con medidas alternativas a la privación de libertad, en lo que constituyen las primeras excarcelaciones tras el cierre del primer ciclo de diálogos entre la dictadura y un sector de la oposición representado por la Asamblea Legítima de 2015. Entre los excarcelados están Emirlendris Benítez, Leomar Guerra Sánchez y Enrique Bermúdez Ortiz; todos ellos dieron sus primeras declaraciones tras sus excarcelaciones a NTN24.

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