Decenas de presos políticos han sido excarcelados: estos son sus testimonios

El régimen venezolano anunció este viernes la liberación de 131 personas con medidas alternativas a la privación de libertad, en lo que constituyen las primeras excarcelaciones tras el cierre del primer ciclo de diálogos entre la dictadura y un sector de la oposición representado por la Asamblea Legítima de 2015. Entre los excarcelados están Emirlendris Benítez, Leomar Guerra Sánchez y Enrique Bermúdez Ortiz; todos ellos dieron sus primeras declaraciones tras sus excarcelaciones a NTN24.