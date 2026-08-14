Terremoto en Colombia Programa: El Informativo Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana agosto 14, 2026 Por: Miguel Pedreros Juan Felipe había llegado a Pereira desde Bogotá el mismo día del terremoto por motivos de trabajo. También le puede interesar Presos políticos "Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015 Ayotzinapa Caso Ayotzinapa: acusación contra exgobernador Ángel Aguirre añade nueva dimensión judicial Terremoto en Colombia Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales Terremoto La razón por la que un grupo de rescatistas mexicanos no pudo entrar a Colombia tras el terremoto Excarcelaciones en Venezuela Así reaccionaron Marco Rubio, Dinorah Figuera y María Corina Machado a las recientes excarcelaciones en Venezuela Artistas Punto de encuentro entre la psicología y el arte: Lina Sinisterra habla sobre su particular experiencia entre ambos mundos Compartir en: