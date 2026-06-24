Infantino se pronuncia sobre las pausas de hidratación en el Mundial tras las fuertes críticas de jugadores, entrenadores y aficionados

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la introducción de las pausas de hidratación en el Mundial e insistió en que, para el organismo rector del fútbol, responde exclusivamente a consideraciones deportivas y no a intereses comerciales.

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Las pausas obligatorias de tres minutos, introducidas en los minutos 22 y 67 de cada partido del torneo, han recibido críticas de jugadores, entrenadores y aficionados desde la primera ronda de encuentros.

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Las pausas, implementadas con el objetivo de ayudar a los jugadores a afrontar las altas temperaturas en Norteamérica, han abierto ventanas publicitarias adicionales para las cadenas de televisión.

Esto ha alimentado el debate sobre su impacto en el juego, con varios espectadores quejándose de estar expuestos a anuncios durante las interrupciones de tres minutos.

"No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Así que, para nosotros, no es una cuestión financiera. Para nosotros, es un asunto puramente deportivo", dijo Infantino en un comunicado el miércoles.

Las pausas permiten a los cuerpos técnicos dar instrucciones tácticas durante el partido en un cambio que, según los críticos, interrumpe el ritmo del encuentro y altera de forma fundamental la naturaleza de este.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, señaló que la pausa adicional "interrumpe y cambia la identidad del partido de fútbol", mientras que el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que dividir los encuentros en segmentos más cortos elimina la característica fundamental del juego.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, han respaldado la intención de la norma en condiciones de calor extremo, pero cuestionaron su necesidad en condiciones más frescas y en estadios cubiertos.

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa Mundial, disputada a lo largo de 39 días con equipos que potencialmente juegan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante", expresó Infantino.

El presidente de la FIFA agregó: "Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones".

De acuerdo con el máximo dirigente del ente regulador del deporte rey, "es muy difícil aceptar que un entrenador pueda tener la oportunidad de influir en un partido haciendo ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que, en otro encuentro, donde la temperatura es ligeramente más baja, ese mismo entrenador no tenga la misma oportunidad".

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Infantino agregó que las pausas no habían reducido la intensidad de los partidos, pese a que en varios de ellos se han visto cambios del ritmo del juego después del también llamado 'cooling break'.