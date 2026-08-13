NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

agosto 13, 2026
Por: Arturo McFields
Lea aquí la columna de opinión de Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y miembro del Cuerpo de Paz de Noruega.

La nueva Doctrina Monroe ha inclinado la balanza en recientes elecciones en Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Sin embargo, octubre marcará su verdadera prueba de fuego, con la izquierda radical liderada por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Lograr que la Doctrina Monroe vuelva a surtir efecto será difícil, pero no imposible. Las dictaduras de izquierda en Cuba, Nicaragua y Venezuela han facilitado un poco la tarea, al servir como el espejo nefasto de lo que puede hacer el socialismo del siglo XXI en las Américas.

Aunque la relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa actualmente un momento bajo, en septiembre de 2025 el presidente Trump intentó un nuevo enfoque y tendió un puente hacia Lula. De nada sirvió. Lula siguió criticando a Estados Unidos, proclamando la muerte del dólar y el capitalismo.

A principios de mayo, Lula visitó a Trump en la Casa Blanca. Fue una reunión de tres horas a puerta cerrada y sin presencia de la prensa. Sí, Lula tenía miedo de un "efecto Zelenski". El encuentro terminó sin acuerdos y sin logros diplomáticos. Un fracaso total para el expresidiario brasileño.

A finales de mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció un duro golpe contra Lula: las organizaciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales. La peor pesadilla para da Silva.

Para Lula, el anuncio equivalía a una declaración de guerra. Según su teoría, esta designación allana el camino para una posible intervención armada de Estados Unidos, similar a la operación que condujo a la extracción de Nicolás Maduro.

En julio de 2026, llegaron los aranceles del 25 % para Brasil. Estados Unidos indicó que El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos. “Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños".

Da Silva ha aprovechado la presión de Estados Unidos para promover una campaña patriotera y confrontativa, lo que le ha ayudado ventaja en las encuestas. Sin embargo, esta táctica ha comenzado a desgastarse. La encuesta más reciente lo sitúa a solo 3 puntos del senador Flavio Bolsonaro.

La situación se ha complicado para Lula en las últimas semanas. El presidente Javier Milei se ha sumado a quienes respaldan a Bolsonaro y critican al poder judicial corrupto de Brasil. Da Silva expulsó al embajador argentino y rebajó las relaciones bilaterales.

Argentina es vecina de Brasil y ambas naciones mantienen una relación comercial valorada en 31.000 millones de dólares. Importantísima. Pese a esto, Lula prefiere seguir sometido a la economía de China, que lo trata como un lacayo y un peón geopolítico.

A pesar de los desafíos externos, Lula ha gozado de relativa popularidad en el ámbito interno, mediante el clientelismo asociado a los programas sociales de salud, alimentos y vivienda. Es decir, deuda hoy y miseria mañana. El modelo cubano.

El problema con Lula no es si es de izquierda o de derecha. No. El problema radica en que, a lo largo de sus diversos mandatos, ha fomentado estrechos vínculos económicos, políticos e incluso militares con las tiranías de China, Rusia e Irán desestabilizando a la región.

Lula prioriza el poder y no los principios. Su administración también ha defendido y apoyado a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, haciendo caso omiso de sus crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.

A menos de dos meses de las elecciones en Brasil, la Doctrina Donroe se enfrenta a uno de sus mayores desafíos. El país más grande de Latinoamérica no puede ser un esclavo del socialismo. La lucha por la libertad de Brasil es la lucha por la libertad, seguridad y prosperidad de todas las Américas.

El autor es periodista exiliado, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

 

Temas relacionados:

Arturo McFields

Luiz Inácio Lula Da Silva

Donald Trump

Brasil

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia

Fotos: Rony Kaplan - IG @kaplan.roni/ Avión israelí - Foto X: @FDIonline/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Terremoto en Pereira | EFE
Terremoto en Colombia

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Más de Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Manuel Otero Alcántara-Foto: EFE
Régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara salió de Cuba: se conoció la primera imagen en su llegada a Estados Unidos

Conflicto entre Israel e Irán - AFP
Estados Unidos ataca a Irán

¿Qué tan cierto es que Estados Unidos se está quedando sin municiones en su conflicto contra el régimen de Irán?

Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

¿Rebelión contra Delcy Rodríguez? Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Vozinha. (EFE)
Vozinha

Vozinha explicó los motivos que lo llevaron a elegir a un club sudamericano como su nuevo equipo tras extraordinario Mundial con Cabo Verde

Manifestaciones en Venezuela | Foto: EFE
Régimen venezolano

Sociedad civil exige la salida del régimen venezolano a dos años de las fraudulentas elecciones en el país

Una persona repara una estructura a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Aeropuerto de Maiquetía

El Aeropuerto de Maiquetía contará con terminales temporales para vuelos nacionales e internacionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023