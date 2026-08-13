El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

La nueva Doctrina Monroe ha inclinado la balanza en recientes elecciones en Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Sin embargo, octubre marcará su verdadera prueba de fuego, con la izquierda radical liderada por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Lograr que la Doctrina Monroe vuelva a surtir efecto será difícil, pero no imposible. Las dictaduras de izquierda en Cuba, Nicaragua y Venezuela han facilitado un poco la tarea, al servir como el espejo nefasto de lo que puede hacer el socialismo del siglo XXI en las Américas.

Aunque la relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa actualmente un momento bajo, en septiembre de 2025 el presidente Trump intentó un nuevo enfoque y tendió un puente hacia Lula. De nada sirvió. Lula siguió criticando a Estados Unidos, proclamando la muerte del dólar y el capitalismo.

A principios de mayo, Lula visitó a Trump en la Casa Blanca. Fue una reunión de tres horas a puerta cerrada y sin presencia de la prensa. Sí, Lula tenía miedo de un "efecto Zelenski". El encuentro terminó sin acuerdos y sin logros diplomáticos. Un fracaso total para el expresidiario brasileño.

A finales de mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció un duro golpe contra Lula: las organizaciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales. La peor pesadilla para da Silva.

Para Lula, el anuncio equivalía a una declaración de guerra. Según su teoría, esta designación allana el camino para una posible intervención armada de Estados Unidos, similar a la operación que condujo a la extracción de Nicolás Maduro.

En julio de 2026, llegaron los aranceles del 25 % para Brasil. Estados Unidos indicó que El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos. “Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños".

Da Silva ha aprovechado la presión de Estados Unidos para promover una campaña patriotera y confrontativa, lo que le ha ayudado ventaja en las encuestas. Sin embargo, esta táctica ha comenzado a desgastarse. La encuesta más reciente lo sitúa a solo 3 puntos del senador Flavio Bolsonaro.

La situación se ha complicado para Lula en las últimas semanas. El presidente Javier Milei se ha sumado a quienes respaldan a Bolsonaro y critican al poder judicial corrupto de Brasil. Da Silva expulsó al embajador argentino y rebajó las relaciones bilaterales.

Argentina es vecina de Brasil y ambas naciones mantienen una relación comercial valorada en 31.000 millones de dólares. Importantísima. Pese a esto, Lula prefiere seguir sometido a la economía de China, que lo trata como un lacayo y un peón geopolítico.

A pesar de los desafíos externos, Lula ha gozado de relativa popularidad en el ámbito interno, mediante el clientelismo asociado a los programas sociales de salud, alimentos y vivienda. Es decir, deuda hoy y miseria mañana. El modelo cubano.

El problema con Lula no es si es de izquierda o de derecha. No. El problema radica en que, a lo largo de sus diversos mandatos, ha fomentado estrechos vínculos económicos, políticos e incluso militares con las tiranías de China, Rusia e Irán desestabilizando a la región.

Lula prioriza el poder y no los principios. Su administración también ha defendido y apoyado a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, haciendo caso omiso de sus crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.

A menos de dos meses de las elecciones en Brasil, la Doctrina Donroe se enfrenta a uno de sus mayores desafíos. El país más grande de Latinoamérica no puede ser un esclavo del socialismo. La lucha por la libertad de Brasil es la lucha por la libertad, seguridad y prosperidad de todas las Américas.

El autor es periodista exiliado, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.