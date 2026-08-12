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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Estados Unidos despliega un equipo de respuesta a desastres y rescatistas urbanos para apoyar las labores de rescate en Colombia

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos envió Equipo de Respuesta a Desastres de Asistencia y equipos de búsqueda y rescate urbanos- Foto: captura de pantalla de X del Departamento de Estado
Estados Unidos envió Equipo de Respuesta a Desastres de Asistencia y equipos de búsqueda y rescate urbanos- Foto: captura de pantalla de X del Departamento de Estado
La administración Trump envía el equipo especializado VATF-1 para brindar asistencia técnica e intensificar la búsqueda de supervivientes.

La administración del presidente Donald Trump anunció el despliegue de un Equipo de Respuesta a Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y brigadas de búsqueda y rescate urbano para apoyar las labores de atención lideradas por el presidente Abelardo de la Espriella tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia.

Según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de sus canales oficiales, el equipo especializado Virginia Task Force 1 (VATF-1).


Ya se encuentra operando sobre el territorio para brindar soporte técnico de alta precisión y colaborar en las tareas de salvamento de vidas en las zonas con mayor colapso en infraestructura.

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El envío de este contingente internacional fortalece el operativo de emergencia activado en Colombia luego del sismo con epicentro en el Chocó.

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Las unidades estadounidenses trabajarán junto a los organismos de socorro locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para agilizar las operaciones de localización de víctimas y evaluar estructuras comprometidas.

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