Estados Unidos despliega un equipo de respuesta a desastres y rescatistas urbanos para apoyar las labores de rescate en Colombia
La administración del presidente Donald Trump anunció el despliegue de un Equipo de Respuesta a Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y brigadas de búsqueda y rescate urbano para apoyar las labores de atención lideradas por el presidente Abelardo de la Espriella tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia.
Según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de sus canales oficiales, el equipo especializado Virginia Task Force 1 (VATF-1).
Ya se encuentra operando sobre el territorio para brindar soporte técnico de alta precisión y colaborar en las tareas de salvamento de vidas en las zonas con mayor colapso en infraestructura.
El envío de este contingente internacional fortalece el operativo de emergencia activado en Colombia luego del sismo con epicentro en el Chocó.
Las unidades estadounidenses trabajarán junto a los organismos de socorro locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para agilizar las operaciones de localización de víctimas y evaluar estructuras comprometidas.