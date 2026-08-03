El BID descarta reactivar préstamos al régimen venezolano y reveló condición para dar acceso a financiamiento

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) descartó este lunes una reactivación de forma inmediata de los préstamos al régimen de Venezuela, esto pese al reciente restablecimiento de las relaciones entre las dos partes tras ocho años de suspensión.

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El presidente del organismo, Ilan Goldfajn, detalló que aún existen condiciones pendientes antes de que el régimen pueda acceder al financiamiento del banco. Entre ellas se ve la resolución de la deuda que sigue teniendo Venezuela con la institución desde la suspensión de los créditos en el año 2018.

"Hay varias cosas que se tienen que trabajar antes de que se pueda nuevamente prestar", afirmó Goldfajn durante una rueda de prensa en Montevideo, Uruguay, según AFP. El funcionario explicó que, de momento, la cooperación se va a enfocar en asistencia técnica, apoyo humanitario para atender las consecuencias de los terremotos que han sido registrados en junio y el intercambio de información de interés económico.

"Vamos a tener asistencia técnica, humanitaria para el terremoto y conversaciones, mirar los datos, discutir la política (...) y pensar un poco en la macroeconomía", añadió el presidente del BID.

El organismo había aceptado en junio la designación de Calixto José Ortega Sánchez como nuevo gobernador del régimen de Venezuela ante el banco, decisión que permitió restablecer de manera formal las relaciones institucionales, interrumpidas desde hace ocho años.

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Sin embargo, Goldfajn fue claro en que ese paso no significa que haya un reinicio automático de las operaciones de crédito. El BID suspendió los préstamos a Venezuela en mayo de 2018 por el incumplimiento de pagos por parte del régimen, situación que deberá resolverse por medio de negociaciones entre ambas partes.

El presidente del banco de igual forma confirmó que una delegación del BID visitó hace poco a Caracas como parte del proceso de acercamiento y para analizar las áreas en las que el organismo puede dar apoyo sin recurrir de momento a nuevos diseños.

Entre las prioridades figura la atención de los daños provocados por los terremotos del 24 de junio, que afectarán sobre todo el norte de Venezuela. De acuerdo con el balance oficial, el desastre dejó más de 6.000 fallecidos y severos daños en infraestructura y viviendas, lo que ha aumentado las necesidades de reconstrucción.

En el pasado, el BID participó en el financiamiento de importantes proyectos de infraestructura en Venezuela, entre ellos, se encuentra la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, construcción que se mantiene inconclusa desde hace más de 10 años.