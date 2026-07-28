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El fraude no mató la esperanza de Venezuela: así transcurrieron las manifestaciones del 28J

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos años después de las elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron robadas por el régimen de aquel entonces liderado por Nicolás Maduro, el cual no aceptó el resultado de los comicios que dieron como vencedor a Edmundo González, miles de venezolanos, diferentes agremiaciones, líderes civiles y exprisioneros políticos salieron a las calles este 28 de julio para protestar para exigir el regreso de la democracia al país.

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