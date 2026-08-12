Así es como está San José del Palmar, epicentro del terremoto en Colombia, luego de dos días

NTN24 hizo presencia en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Allí se conoció cómo las autoridades están atendiendo la situación y se escucharon los testimonios de los damnificados por esta tragedia. De acuerdo con los relatos de la comunidad, actualmente este municipio no cuenta con los servicios de primera necesidad, los cuales se vieron gravemente afectados por el sismo que impactó fuertemente este lugar.