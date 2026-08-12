Morat destinará parte de la taquilla de sus seis shows en Bogotá a la reconstrucción de colegios tras el devastador terremoto en Colombia

La agrupación colombiana Morat anunció que destinará un porcentaje de las ganancias obtenidas en sus seis conciertos en Bogotá para la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

La iniciativa solidaria se desarrollará durante sus presentaciones en el Movistar Arena, programadas para los días 14,15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, con las que darán inicio a su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”.

Además del aporte directo de la boletería de sus fechas agotadas, el equipo de la banda confirmó que se habilitarán cuatro puntos de acopio en el recinto y sus inmediaciones para que los asistentes puedan realizar aportes económicos voluntarios, los cuales serán canalizados y administrados por Unicef.

“Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse”, manifestó la banda a través de un comunicado oficial.

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Las ayudas estarán dirigidas prioritariamente a reparar escuelas y centros educativos en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, zonas que sufrieron los estragos más graves tras el movimiento telúrico.

Con este gesto, la agrupación bogotana Morat se suma a la ola de apoyo iniciada por otros artistas del país como Shakira, Juanes, Maluma y J Balvin.