NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Ayuda humanitaria para Venezuela

De Florida a Venezuela: Así funciona la ruta independiente de ayuda humanitaria que esquiva al régimen

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Ayuda humanitaria -Foto: EFE
Ayuda humanitaria -Foto: EFE
Organizaciones civiles y Estados Unidos han consolidado una red logística de envíos de medicamentos y alimentos directamente a hospitales y familias necesitadas.

En medio de la profunda crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, agravada por los recientes desastres naturales y la inestabilidad política, la diáspora venezolana en el estado de Florida ha consolidado un canal de auxilio sin precedentes.

TE PUEDE INTERSAR:


A través de una red de ayuda logística que opera de forma independiente, miles de toneladas de insumos médicos, suplementos alimenticios y productos de primera necesidad son enviados desde Estados Unidos directamente a los sectores más vulnerables de Venezuela, esquivando por completo los controles y la intermediación del régimen de Delcy Rodríguez.

Este esfuerzo es el resultado de un trabajo conjunto entre organizaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro y empresas de envíos de confianza que hacen entregas de “puerta a puerta”. Han creado un sistema que funciona muy bien y de manera eficiente, lo que permite entregar cosas de forma rápida y segura.

El esquema logístico: Cómo viaja la ayuda sin ser confiscada

 

​La clave del éxito de esta red radica en la descentralización del sistema. A diferencia de las grandes cargas de ayuda internacional que suelen quedar retenidas en los puertos y aeropuertos por trabas burocráticas o confiscaciones políticas, esta iniciativa opera bajo la modalidad de envíos familiares fraccionados.

El proceso funciona a través de varios eslabones clave:

​Centros de acopio en Florida: Ciudades como Doral, Weston y Miami sirven como los principales puntos de recolección de donaciones entregadas por particulares, clínicas y farmacias aliadas.

​Clasificación rigurosa: Equipos de voluntarios clasifican meticulosamente los insumos (desde antibióticos y analgésicos hasta fórmulas infantiles), asegurándose de embalar los productos en cajas estándar que no levanten sospechas aduaneras innecesarias.

​Empresas de envío aliadas: El transporte se realiza mediante consolidadores de carga marítima y aérea que conocen las rutas seguras de nacionalización y garantizan que los cargamentos lleguen a puertos venezolanos bajo categorías de encomiendas ordinarias.

o

Una vez que la carga pisa suelo venezolano, la red activa su fase más delicada: la entrega directa. Para evitar que la ayuda humanitaria sea interceptada por grupos armados o autoridades estatales, la distribución no se anuncia públicamente ni se centraliza en grandes almacenes.

 

La mercancía se entrega directamente a una red de aliados locales previamente verificados, que incluye a:

Congregaciones religiosas: Que operan como comedores populares y dispensarios médicos improvisados.

Médicos de hospitales públicos: Quienes reciben los insumos de forma discreta para usarlos directamente en pacientes críticos que no tienen recursos para costear sus tratamientos.

​Redes vecinales y ONGs locales: Encargadas de la entrega de medicamentos específicos "puerta a puerta" a pacientes con enfermedades crónicas.

o

Esta iniciativa no solo ayuda a resolver la falta de cosas básicas que hay en el país, sino que también es de gran ayuda para muchas familias que se quedan sin apoyo debido a que no hay políticas gubernamentales que funcionen bien.

Temas relacionados:

Ayuda humanitaria para Venezuela

Terremoto en Venezuela

Régimen

Medicamentos

Alimentos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos que pasar mucho trabajo para poder recibir comida”: los relatos tras la tragedia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
España

Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España y califica al país europeo como una "causa perdida"

Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
ONU

ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

Marco Rubio y Abelardo de la Espriella. (EFE)
Secretario de Estado de Estados Unidos

"Los mejores días de Colombia están por venir": secretario de Estado Marco Rubio envía mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
España

Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España y califica al país europeo como una "causa perdida"

Uruguay vs Arabia Saudita en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Uruguay no tuvo suerte frente a la sorprendente Arabia Saudita que logró sostener el empate en el Mundial

Jugadores de la selección Colombia y la selección de Portugal - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Más que fútbol: sentido minuto de silencio en el partido Colombia vs. Portugal por la tragedia que vive el pueblo venezolano

Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
ONU

ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo

Philip Regan, exbeisbolista, cazatalentos y exentrenador estadounidense de béisbol - Foto: EFE
Béisbol

Murió Phil Regan, el legendario mánager que sacó campeones a Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la LVBP

Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre