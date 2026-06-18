Estados Unidos incrementó el valor de la recompensa por la captura de líderes de la Mara Salvatrucha en Honduras

Estados Unidos este anunciado jueves por medio de un comunicado el aumento en la recompensa por información contundente y/o la captura de los líderes de la Mara Salvatrucha en Honduras.

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“La Oficina del Departamento de Estado para los Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) anuncia el aumento de la recompensa, en el marco del Programa Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP)”, se expresa en el oficio.

El aumento de la recompensa va dirigido hacia quien dé información que permita la detención de Yulan Archaga Carías, alias "Porky", y Víctor Morales Zelaya, alias "Cuervo", considerados los principales líderes en Honduras de la Mara Salvatrucha, denominada organización terrorista extranjera (FTO) en el año 2025, por parte del presidente Donald Trump.

Según el oficio, tras revisión de documentación judicial, se pudo establecer que estos sujetos “son responsables de dirigir las actividades delictivas de la banda, entre las que se incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos”.

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Como si fuera poco, estos hombres también son acusados ​​de importar “grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos”.

De acuerdo con el oficio compartido, la de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, es de hasta 10 millones de dólares, mientras que la de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”, es de hasta 5 millones de dólares.

Actualmente, Archaga Carías figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, así como entre los más buscados por la DEA (agencia antidrogas), recordó el Departamento de Estado.

El Congreso hondureño aprobó la semana pasada una reforma para designar igualmente a las pandillas del crimen organizadas como terroristas y aumentar las penas considerablemente para sus integrantes.