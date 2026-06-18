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Jueves, 18 de junio de 2026
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Conviasa

Estados Unidos levantó sanciones contra Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela

junio 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Avión de Conviasa - AFP
Avión de Conviasa - AFP
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió un comunicado este jueves.

Este Jueves 18 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones contra la aerolínea Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela.

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La nueva medida hace parte de la estrategia de apertura económica para el país sudamericano tras la captura del dictador chavista Nicolás Maduro por parte de Washington en enero.

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Según explicó en un comunicado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro, la licencia general 59 autoriza "el suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)".

Así las cosas, se permite que los pagos transiten por el sistema financiero de Estados Unidos, las compraventas, el transporte, las reparaciones y todos aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento de la compañía aérea del Estado venezolano.

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Por otra parte, la licencia 24A da luz verde a las transacciones "relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones", así como de correo y mercancía.

Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se ampliaron durante mucho tiempo a medida que el régimen chavista tomaba el control sobre el Estado. Sin embargo, después de la captura de Maduro, el Gobierno Trump ha ido suavizando dichas medidas.

Hasta hace poco, gran parte de las licencias generales de la OFAC estaban vinculadas a la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.

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