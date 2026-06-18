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Jueves, 18 de junio de 2026
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Reunión

Jorge Rodríguez tras reunión con Dinorah Figuera en Venezuela: “se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda para el fortalecimiento de la democracia”

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
En un comunicado, Rodríguez señaló que el encuentro se llevó a cabo en el Palacio Federal Legislativo.

Jorge Rodríguez, quien actualmente controla la ilegítima Asamblea Nacional afín al régimen chavista en Venezuela, se refirió al encuentro de este jueves con la presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera.

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En un comunicado, Rodríguez señaló que el encuentro se llevó a cabo en el Palacio Federal Legislativo, lo que definió como “una primera reunión de trabajo con Figuera en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020”.

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“En este encuentro se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para las venezolanas y los venezolanos”, detalló.

Este jueves se conoció que la exdiputada de la oposición exiliada en España regresó al país después de ocho años. A su llegada, confirmó que sostendría un encuentro con Rodríguez, así como con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett.

“Yo estoy asumiendo una invitación que me hizo el departamento de Estado (de Estados Unidos) para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y coincidencia en los términos de tener un CNE creíble, libertad de expresión y una agenda en la que sean respetados los partidos políticos y se desaparezca la persecución y la extradición”, dijo.

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Además, reiteró que no viene por ninguna militancia política: “vengo como una ciudadana venezolana aceptando una invitación muy seria, muy responsable y que sobre la base de ese hecho yo voy a trabajar por el país”.

“Yo vengo aquí con un objetivo y ese es institucionalmente asumir una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión”, prosiguió.

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