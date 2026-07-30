Shakira protagoniza tierno momento con una pequeña fanática que la esperaba en una calle de Miami

La cantante colombiana Shakira protagonizó un emotivo encuentro con una pequeña admiradora que la esperaba en una calle de Miami.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se observa cómo la artista barranquillera se acerca a la niña, quien la recibe con una evidente emoción.

Conmovida por el gesto, Shakira la levantó en sus brazos, la abrazó con cariño y compartió varios instantes junto a ella mientras posaban para varias fotografías.

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En redes sociales, numerosos usuarios destacaron la humildad, sencillez y cercanía de la artista, así como su disposición para compartir tiempo con sus seguidores, en especial con los niños.

El gesto desató una gran cantidad de comentarios positivos y volvió a reafirmar la imagen de Shakira como una artista cercana a su audiencia, capaz de generar experiencias memorables para quienes la admiran.

Es de señalar que la cantante siempre ha tenido una muy buena relación con sus seguidores, sobre todo, con los más pequeños.

Recientemente, la cantante compartió el instante en el que, al final de su presentación en el entretiempo de la final del Mundial 2026, abrazó a algunos de los niños, integrantes del reconocido grupo de baile infantil Ghetto Kids de Uganda.

“Este abrazo me hizo el día entero”, expresó la artista colombiana que fue una de las figuras principales en el espectáculo que iba en el tiempo de descanso del partido que definió al campeón del Mundial.