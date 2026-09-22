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Martes, 22 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

El congresista Díaz-Balart reaccionó a reunión de Trump con Delcy Rodríguez y puso fecha para elecciones en Venezuela: "Está haciendo lo que EE. UU. le exige"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
A través de su cuenta de X, el republicano reaccionó a la información de NTN24 sobre la reunión que mantuvieron este martes el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart pronunció declaraciones contundentes sobre la situación venezolana haciendo énfasis en que las elecciones libres constituyen "el único resultado aceptable" para Venezuela.

A través de su cuenta de X, el republicano reaccionó a la información de NTN24 sobre la reunión que mantuvieron este martes el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York.

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"Aunque la dictadora interina Delcy Rodríguez está haciendo lo que Estados Unidos le exige, no podemos perder de vista el único resultado aceptable: elecciones libres y una Venezuela democrática", expresó Díaz-Balart a través de su cuenta en la red social X.

A su vez, Díaz-Balart puso fecha a las elecciones en Venezuela, que se encuentra a la espera de una transición democrática luego de la captura de Nicolás Maduro.

El representante republicano manifestó su respaldo total al senador Bernie Moreno, coincidiendo en que "las elecciones presidenciales en Venezuela deben celebrarse el 24 de julio de 2027". Esta fecha específica marca un plazo concreto para la transición democrática que exigen sectores políticos en Estados Unidos.

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Las declaraciones del congresista se producen luego de que Trump sostuvo un encuentro con Rodríguez en un lujoso hotel neoyorquino. Según confirmó la agenda oficial de la Casa Blanca, la reunión se desarrolló sin acceso de prensa.

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