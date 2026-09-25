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Reunión Fallida: Delcy Rodríguez no logró audiencia con el Tesoro de EE. UU. para traslado de oro venezolano

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La jefe del régimen chavista, Delcy Rodríguez, no logró audiencia con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mientras estuvo en Nueva York con motivo de la 81 Asamblea General de Naciones Unidas. Según los informes, Rodríguez pretendía lograr la reunión en medio de negociaciones para trasladar el oro venezolano del Banco de Inglaterra a Nueva York. Una fuente cercana al régimen chavista confirmó que la solicitud no recibió audiencia y Rodríguez regresó a Venezuela sin lograr el encuentro de alto nivel en territorio estadounidense.

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