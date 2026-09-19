Inspirados en estrellas de Rock: así luce 'Aslan' y la 'Bruja Blanca' en la nueva adaptación de las 'Crónicas de Narnia'

Netflix prepara uno de sus proyectos más ambiciosos en su historia: se trata de la adaptación del libro 'Las Crónicas de Narnia, El sobrino del mago' que, a diferencia de muchas de sus producciones, tendrá un estreno en salas de cine para que se pueda disfrutar en la gran pantalla y el formato IMAX.

Esta película no está conectada con las anteriores adaptaciones que realizó Disney/Walden Media a inicios de la década de los 2.000, y pretende marcar el inicio de una saga adaptando el primer libro de la cronología en la historia de Narnia, explorando la creación de este mundo en el que existe una lucha constante entre el bien y el mal, teniendo al león 'Aslan', una representación de Jesús, como la piedra angular de la fe.

Precisamente, en los últimos días, la prestigiosa revista Empire visitó el set de la película y publicó una serie de imágenes en las que se pueden ver las decisiones creativas que han tomado en esta nueva adaptación.

La portada de la revista muestra a 'Aslan', el mítico león que protagoniza esta saga, quien tiene los ojos heterocromáticos y su rostro está adornado con unas rayas rojas y su pelaje tiene algunos destellos multicolor.

Según la publicación, para la creación del diseño visual de este león, el equipo creativo se inspiró en la fallecida leyenda del rock David Bowie, pero curiosamente quien le dará voz al personaje es una mujer, la aclamada actriz ganadora del Oscar Meryl Streep.

"Quería a alguien profunda pero no pretenciosa, con presencia pero sin aires de solemnidad. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emoción, así como alegría y deleite", justificó la directora Greta Gerwig sobre su elección para la voz de Aslan.

"Quería a alguien mayor de 70 años, con la sabiduría que da la experiencia, pero también con la capacidad de asombro infantil. Y, además, que fuera una de las mejores actrices de todos los tiempos. La lista no es muy larga", añadió.

Asimismo, en redes sociales se reveló el look de 'La Bruja Blanca', que en esta ocasión está interpretada por la modelo y actriz Emma Mackey, quien luce un traje plateado que parece un vestido y una armadura a la vez.

A diferencia del libro, que transcurre en 1900, la directora está tomó la decisión de ambientar la película en la década de 1950, en una Inglaterra que aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial para usar el rock como elemento de inspiración en la creación de esta historia.

“David Bowie me salvó la vida. Paul McCartney me salvó la vida. David Gilmour me salvó la vida. Pete Townshend me salvó la vida. Jimmy Page, Robert Plant…”, comentó Gerwig a la prensa. “Cuando escuché su música, tuve la profunda sensación de pensar: ‘Todo va a estar bien’. Narnia es, literalmente, un mundo hecho de música. Es un mundo al que Aslan le canta, y para mí, el rock and roll era como un mundo hecho de música”.

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Narnia: El sobrino del mago se estrena en cines el 12 de febrero de 2027 y en Netflix el 2 de abril de 2027.