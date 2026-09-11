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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Rusia

Rusia amenaza con apuntar contra Lituania si alberga armas nucleares

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Rusia. (Canva)
Bandera de Rusia. (Canva)
Lituania ha iniciado el proceso para eliminar la prohibición constitucional de almacenar armas nucleares en su territorio, como parte de una iniciativa que, según el gobierno lituano, busca reforzar su seguridad.

El Kremlin advirtió que apuntará sus armas nucleares contra Lituania si este país báltico, miembro de la OTAN y vecino de Rusia, permite en su territorio el despliegue de ojivas procedentes de los arsenales de sus aliados.

"Si se despliegan armas nucleares en el territorio [lituano] y apuntan hacia nosotros, entonces, como consecuencia, el territorio de ese país también estará en la mira de nuestras armas nucleares", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La llegada de armas nucleares a Lituania representaría "un giro muy grave en términos de escalada de las tensiones", agregó en una entrevista con la televisión pública rusa difundida el viernes.

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Lituania ha iniciado el proceso para eliminar la prohibición constitucional de almacenar armas nucleares en su territorio, como parte de una iniciativa que, según el gobierno lituano, busca reforzar su seguridad tras la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania.

El proyecto de enmienda constitucional está siendo analizado por el Parlamento lituano. Para su aprobación se requiere una mayoría de dos tercios y cuenta con el respaldo del presidente y de los principales partidos políticos. Podría entrar en vigor este año.

A principios de julio, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, había declarado que quería que su país participara en la disuasión nuclear occidental frente a Moscú, en una referencia al posible despliegue de armas atómicas en territorio lituano.

India recibe este fin de semana a los líderes del bloque de países emergentes BRICS, entre ellos los de Rusia, China e Irán, para una cumbre marcada por numerosas turbulencias geopolíticas, desde la guerra en Oriente Medio hasta el conflicto en Ucrania.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este viernes a Nueva Delhi para una visita de tres días. Fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, Kirti Vardhan Singh, según las agencias de noticias rusas Tass y Ria Novosti.

Se espera también la llegada este viernes del presidente iraní, Masud Pezeshkian. Putin y el líder de la república islámica se reunirán con el primer ministro indio, Narendra Modi.

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