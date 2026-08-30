NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
Tadej Pogačar reaparece en sus redes sociales tras su fuerte caída en la Vuelta a España - Foto de referencia: EFE
Tadej Pogačar reaparece en sus redes sociales tras su fuerte caída en la Vuelta a España - Foto de referencia: EFE
Tadej Pogacar

Tadej Pogačar reaparece en sus redes sociales, tras la dolorosa caída que lo llevó a abandonar la Vuelta a España

agosto 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Una vez que el esloveno supere la “conmoción cerebral”, será sometido a una “cirugía de clavícula”. Por ahora permanece bajo cuidado permanente del cuerpo médico.

El ciclista esloveno, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, quien durante la octava etapa de la Vuelta a España tuvo que abandonar la competencia tras una fuerte caída que impactó gran parte del costado izquierdo de su cuerpo, reapareció el domingo en sus redes sociales.

Desde el hospital en el que fue recluido el pasado sábado tras las impresionantes lesiones producto de la caída, el pedalista de 27 años, en las historias de su cuenta de Instagram, publicó una imagen acompañada de la canción del grupo Bee Gees "Stayin' Alive" (seguir vivo).

En la fotografía compartida por Pogacar se le ve desde una cama del hospital, con un cuello ortopédico y apósitos y vendas en las demás partes de su cuerpo que también sufrieron afectaciones.

Cabe destacar que Tadej Pogačar, quien hasta el sábado se mantenía líder de la Vuelta a España en su edición número 81, tuvo que abandonar la competencia, tras sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta en la localidad de Xeraco.

Al final, la etapa fue para el francés Bryan Coquard, quien terminó con un triunfo al sprint. Entre tanto y tras la salida inminente del ciclista esloveno, la general de la última grande del ciclismo mundial del año ha pasado a ser comandada por el corredor español del Movistar Team Enric Mas, quien se comienza a consolidar con el maillot rojo.

Entretanto, de acuerdo con el parte médico, la escuadra del UAE Team Emirates, en la que milita Tadej Pogacar, dio a conocer el mismo sábado que el pedalista sufrió "conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones".

Asimismo, dejaron claro que, una vez el esloveno supere la “conmoción cerebral”, será sometido a una “cirugía de clavícula”. Por ahora permanecerá bajo cuidado permanente del cuerpo médico.

Temas relacionados:

Tadej Pogacar

Redes sociales

Vuelta a España

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Fútbol venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Nueve partidos se encargarán de definir el pulso de la tercera jornada de la Copa Venezuela

Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
España

La campeona del Mundo confía en su proceso: España prepara renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

Lionel Messi. Foto: EFE
Lionel Messi

Messi marcó su primer gol después del Mundial y su gesto tras la anotación conmovió al público: "No puede parar; ama mucho esto"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Esperanzadora vacuna contra el melanoma - Foto de referencia: Canva
Vacuna

Farmacéuticas anuncian esperanzador avance de vacuna contra el tipo de cáncer de piel más agresivo

Abbas Araghchi (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Irán responde a la "operación económica devastadora" que anunció Trump en su contra y le resta importancia: "política fracasada"

Wizarding World de Harry Potter-Foto: EFE
Harry Potter

Actriz que interpretó a la primer novia de 'Ron' en 'Harry Potter' habló sobre su decisión de unirse a OnlyFans: "La gente da por sentado que soy rica"

Ceuta, España (EFE)
España

Crisis migratoria golpea a Ceuta: miles de personas están sin alojamiento tras varias semanas desde masivo cruce en la frontera entre Marruecos y España

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Revelador informe de Estados Unidos afirma que Delcy Rodríguez estaría intentando amarrarse al poder en Venezuela

Habitantes en Puerto La Cruz intensifican las protestas por prolongados cortes de luz - Fotos: X
Apagones Venezuela

Entre barricadas, quema de cauchos y cacerolazos, habitantes en Puerto La Cruz intensifican las protestas por prolongados cortes de luz

Modelo venezolana María Esperanza Luces / Unidad del CICPC - Fotos: X / EFE
Modelo

Hallan sin vida a modelo venezolana en Monagas: las autoridades investigan las circunstancias del caso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023