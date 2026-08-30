Tadej Pogačar reaparece en sus redes sociales, tras la dolorosa caída que lo llevó a abandonar la Vuelta a España

El ciclista esloveno, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, quien durante la octava etapa de la Vuelta a España tuvo que abandonar la competencia tras una fuerte caída que impactó gran parte del costado izquierdo de su cuerpo, reapareció el domingo en sus redes sociales.

Desde el hospital en el que fue recluido el pasado sábado tras las impresionantes lesiones producto de la caída, el pedalista de 27 años, en las historias de su cuenta de Instagram, publicó una imagen acompañada de la canción del grupo Bee Gees "Stayin' Alive" (seguir vivo).

En la fotografía compartida por Pogacar se le ve desde una cama del hospital, con un cuello ortopédico y apósitos y vendas en las demás partes de su cuerpo que también sufrieron afectaciones.

Cabe destacar que Tadej Pogačar, quien hasta el sábado se mantenía líder de la Vuelta a España en su edición número 81, tuvo que abandonar la competencia, tras sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta en la localidad de Xeraco.

Al final, la etapa fue para el francés Bryan Coquard, quien terminó con un triunfo al sprint. Entre tanto y tras la salida inminente del ciclista esloveno, la general de la última grande del ciclismo mundial del año ha pasado a ser comandada por el corredor español del Movistar Team Enric Mas, quien se comienza a consolidar con el maillot rojo.

Entretanto, de acuerdo con el parte médico, la escuadra del UAE Team Emirates, en la que milita Tadej Pogacar, dio a conocer el mismo sábado que el pedalista sufrió "conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones".

Asimismo, dejaron claro que, una vez el esloveno supere la “conmoción cerebral”, será sometido a una “cirugía de clavícula”. Por ahora permanecerá bajo cuidado permanente del cuerpo médico.