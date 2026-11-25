Este es el informe clave que emitió el capitolio de Estados Unidos sobre la transición en Venezuela

A un mes del regreso de María Corina Machado a Venezuela, los servicios investigativos del congreso de Estados Unidos han presentado un completo informe sobre la transición en este país que incluye la hoja de ruta hacia las elecciones, la posibilidad de reimponer sanciones a la dictadura de Delcy Rodríguez y mayor transparencia sobre los acuerdos que ya se han firmado. Además, en el documento no se habla de una fecha clara para las elecciones en Venezuela, pero se dice que podrían celebrarse a finales del 2027 o principios del 2028.