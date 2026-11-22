La operación tras una grave lesión de un campeón de la Copa Mundial de la FIFA y de la UEFA Champions League se confirmó en la mañana del domingo.

Se trata del delantero del Paris Saint-Germain Désiré Doué, gravemente lesionado el sábado durante un partido de Ligue 1 en Niza, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según anunció el bicampeón de Europa.

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El internacional francés de 21 años será sometido a una intervención quirúrgica de aquí a finales de mes, añadió el PSG en un breve comunicado, sin precisar la duración de su baja, que superará los seis meses.

El Paris Saint-Germain había ampliado su margen como líder en la Ligue 1 al vencer de visita 3-2 al Niza en la jornada número 11, pero Doué se lesionó de gravedad y fue sacado del césped en camilla mientras lloraba.

La lesión de Doué fue sin duda la imagen del partido en el Allianz Riviera. En una acción en la que el jugador no tuvo contacto directo con nadie se torció la rodilla en un movimiento cuando intentaba irse con el balón.

Se dejó caer entonces al césped con evidentes signos de dolor y pidió la entrada de las asistencias médicas, que estuvieron atendiéndole varios minutos antes de proceder a su evacuación en camilla.

El joven extremo jugaba además este partido en Niza con un protector en su boca por una luxación dental, sufrida por un golpe en un partido de Francia contra Italia por la Liga de Naciones la semana pasada.

"Mentalmente es un chico muy sólido, muy fuerte. Estoy seguro de que volverá todavía más fuerte. 'Dez' es muy importante para nosotros. Todos estamos con él, todavía más en los momentos complicados", declaró el defensa Lucas Hernández.

La baja de Doué se une a la de otra de las piezas claves en los dos títulos de Champions consecutivos ganados por el PSG, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, operado a finales de octubre de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que probablemente no volverá a jugar esta temporada.