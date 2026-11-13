Viuda de Miguel Uribe Turbay señala a Nicolás Maduro: "Enviaron 1,5 millones de dólares para financiar asesinato"

El dictador venezolano Nicolás Maduro estaría presuntamente implicado en el magnicidio del excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Esto de acuerdo con las recientes declaraciones de su esposa María Claudia Tarazona al Diario ABC, por medio de las cuales manifiesta que la financiación de 1,5 millones de dólares para el asesinato del entonces senador salió desde Venezuela.