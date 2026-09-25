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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Colombia

Este viernes cuatro temblores seguidos y de madrugada estremecieron a un mismo municipio colombiano

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Reporte Servicio Geológico- X
Reporte Servicio Geológico- X
El movimiento de magnitud más alta alcanzó 4,0 y sucedió a las 2:19 a. m. Todos los eventos tuvieron profundidad superficial.

Una nueva seguidilla de movimientos sísmicos se reportó en la madrugada de este viernes 25 de septiembre en Chaparral, Tolima, lugar donde cuatro sismos fueron registrados en menos de dos horas, según los más actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero pasó a las 12:33 a. m. y tuvo una magnitud de 3,3. Solo 19 minutos después, a las 12:52 a. m., se presentó otro, esta vez de 3,4. Más adelante, a la 1:30 a. m., el SGC registró un tercer sismo de 3,1.

El movimiento con mayor magnitud llegó a las 2:19 a. m., momento en que se registró un sismo de magnitud 4,0, según el boletín actualizado de la entidad. Este último evento fue reportado al principio con una magnitud de 4,1, pero luego el SGC ajustó el dato a 4,0.

Los cuatro movimientos han tenido una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. Los reportes dejan a los eventos en el área de referencia de Chaparral y, en tres de los casos, a unos 16 kilómetros de Roncesvalles. El tercer movimiento tuvo una referencia cercana a los 15 kilómetros de ese municipio.

El sismo de las 2:19 a. m. fue el que creó mayor percepción entre ciudadanos de distintos lugares del país. Usuarios reportaron haber sentido el movimiento en Ibagué, Pereira, Armenia, Quimbaya, Cali, Yumbo, Caicedonia y Jamundí, entre otros puntos. En algunos testimonios que se publicaron tras el evento, ciudadanos describieron el temblor como fuerte pese a su corta duración.

La actividad no es un hecho aislado para Chaparral. El municipio registró numerosos movimientos en los últimos días. El SGC informó antes acerca de una actividad sísmica destacada en la zona, con más de un centenar de eventos registrados entre los días 20 y el 21 de septiembre. La entidad sostiene el monitoreo de la región debido a la continuidad de los movimientos.

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Los sismos superficiales se pueden percibir con mayor facilidad en las zonas cercanas al epicentro, pero la percepción igualmente depende de factores como la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

Hasta los reportes consultados no se informó de daños asociados con esta nueva seguidilla de movimientos. El SGC sigue registrando y actualizando los datos de cada evento, por lo que las magnitudes, profundidades o ubicaciones pueden tener modificaciones tras las primeras mediciones.

La madrugada dejó así cuatro registros sísmicos en Chaparral, con un movimiento de 4,0 como el de mayor magnitud, en una zona que ha mantenido actividad sísmica durante los últimos días.

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