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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Economista Steve Hanke presentó de manera formal a Trump una propuesta para dolarizar a Venezuela

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Experto analiza propuesta de dolarización en Venezuela - Foto: Canva
Experto analiza propuesta de dolarización en Venezuela - Foto: Canva
La propuesta busca cerrar el margen de maniobra del Banco Central y convertir al dólar en la moneda oficial del régimen venezolano.

El economista norteamericano Steve Hanke entregó de manera formal a la administración de Donald Trump una propuesta para dolarizar completamente la economía venezolana y sustituir el bolívar por el dólar como moneda de curso legal.

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Hanke aseguró este lunes que mostró el proyecto luego de recibir una petición de la Casa Blanca. La iniciativa se desarrolló junto con el diputado Antonio Ecarri y tiene contemplado cambiar la dolarización de facto que ya existe en gran parte de las transacciones venezolanas.

El economista, profesor de la Universidad Johns Hopkins y conocido por sus propuestas de reformas monetarias, asegura que la medida dejaría acabar con la capacidad del Banco Central de Venezuela (BCV) para emitir dinero de manera discrecional y aplicar políticas monetarias propias.

En una entrevista que se publicó la semana pasada por Furtune, Hanke detalló que su propuesta emplea una ley específica para establecer la dolarización y fijar las condiciones para quitar el bolívar. El economista también defendió que los políticos no deben intervenir en la determinación de la tasa de conversión de inicio entre ambas monedas.

El proyecto aparece en un momento delicado para la moneda venezolana. El bolívar perdió buena parte de su poder adquisitivo en los últimos años, ya su vez, el dólar se convirtió progresivamente en una referencia para precios, contratos y operaciones comerciales.

La propuesta, sin embargo, aún no significa una decisión adoptada por la administración Trump. Lo que sí está confirmado hasta ahora es que Hanke entregó el documento a funcionarios de los Estados Unidos luego de que la Casa Blanca pidiese su trabajo.

La iniciativa provocó una fuerte reacción en el interior del Poder Legislativo venezolano. Ecarri anunció sus conversaciones con Hanke para evaluar la dolarización y después fue removido de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos.

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó en aquel momento la propuesta y la calificó de “falsa, absurda y descabellada”, y anunció una investigación en contra de Ecarri.

Hanke todavía continúa defendiendo la iniciativa. Según su planteamiento, la dolarización no se limitaría a dejar que los ciudadanos usen dólares, como pasa hoy día en numerosas operaciones, sino que sería una transformación completa del sistema monetario.

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