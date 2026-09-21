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De la Espriella pone fin a los 'presos VIP' y endurece medidas en las cárceles de Colombia

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado el endurecimiento de medidas en las cárceles de Colombia, activando un plan para eliminar los beneficios penitenciarios y acabando con los denominados 'presos VIP'. "En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia. Di la orden contundente de trasladar de manera inmediata a 120 reclusos desde Buenaventura hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del país", escribió en un mensaje en X. Según añadió el mandatario, las medidas se toman para "fortalecer el control y cerrarle todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo tras las rejas".

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