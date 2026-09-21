De la Espriella pone fin a los 'presos VIP' y endurece medidas en las cárceles de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado el endurecimiento de medidas en las cárceles de Colombia, activando un plan para eliminar los beneficios penitenciarios y acabando con los denominados 'presos VIP'. "En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia. Di la orden contundente de trasladar de manera inmediata a 120 reclusos desde Buenaventura hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del país", escribió en un mensaje en X. Según añadió el mandatario, las medidas se toman para "fortalecer el control y cerrarle todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo tras las rejas".