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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump compartió polémico ranking de todos los expresidentes de EE. UU.: puso a Obama y Biden en el mismo nivel

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
En una gráfica tipo "power ranking" pero con tinte de meme político, el mandatario clasificó a todos los expresidentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves su "clasificación personal" de los presidentes de Estados Unidos en una controversial imagen compartida en su red social Truth.

En una gráfica tipo "power ranking" pero con tinte de meme político, el mandatario clasificó a los presidentes de Estados Unidos en seis niveles, desde "el más grande" hasta "fracasos".

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El formato imita a las clasificaciones académicas serias de presidentes (como las encuestas de C-SPAN o Siena College).

Así clasificó Trump, por niveles, a los mandatarios.

En la parte más alta se puso a él, fiel a su estilo, con el titulo: "el más grande".

GREAT (Grande / Grandioso): Lincoln, Washington, F.D. Roosevelt, Wilson, Jefferson, Jackson. (Lincoln, Washington y FDR casi siempre encabezan esas listas).

NEAR GREAT (Casi grande): T. Roosevelt, Cleveland, J. Adams, Polk.

AVERAGE (Promedio): Clinton, J.Q. Adams, Monroe, Hayes, Madison, Van Buren, Taft, Arthur, McKinley, (Andrew) Johnson, Hoover, B. Harrison.

BELOW AVERAGE (Por debajo del promedio): Tyler, Coolidge, Fillmore, Taylor, Buchanan, Pierce.

Finalmente, en el último peldaño del listado, calificado por Trump como "fracasos", ubicó a sus dos principales rivales políticos, empezando por su predecesor, el expresidente Joe Biden.

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Asimismo, ubicó al líder republicano Barack Obama, con quien ha protagonizado varios desencuentros.

FAILURES (fracasos): Biden, Obama, Grant, Harding, Carter.

Biden y Obama aparecen junto a casos que sí suelen calificarse bajo por corrupción o crisis (Grant, Harding).

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