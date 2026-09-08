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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Sismo en Venezuela

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó sismo de magnitud 4.4 y tres réplicas entre los estados Falcón y Yaracuy

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismógrafo / Parte del mapa de Venezuela - Fotos: X
Sismógrafo / Parte del mapa de Venezuela - Fotos: X
Los epicentros se registraron en Churuguara y Aroa.

La madrugada de este martes, una secuencia sísmica fue registrada en Venezuela por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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Los temblores ocurrieron en el occidente de la nación. Los epicentros fueron en Churuguara, estado Falcón, y Aroa, Yaracuy.

El primer movimiento telúrico se registró a las 2:49 a.m., con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 3.3 kilómetros que sacudió a la población de Churuguara, Falcón. Asimismo, también se percibió 58 kilómetros al noroeste de Aroa.

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Posteriormente, Funvisis confirmó al menos tres movimientos adicionales ubicados en la misma falla sísmica.

Por otro lado, el régimen venezolano tiene varios días sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

Desde hace 14 días (24 de agosto), la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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