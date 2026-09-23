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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Pensé que era inteligencia artificial; se reunió con quien nos bombardeó": colaborador de la dictadura chavista arremete contra Delcy Rodríguez por su foto con Trump

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE / X
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE / X
El pasado martes en horas de la noche, Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, en el marco de un encuentro entre delegaciones de Washington y Caracas.

El colaborador de la dictadura chavista, Mario Silva, lanzó duras críticas contra Delcy Rodríguez por su encuentro en Estados Unidos con Donald Trump.

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Concretamente, el comunicador del régimen catalogó el encuentro privado en Nueva York como una "claudicación" y una traición directa al legado de Hugo Chávez y Simón Bolívar.

"Yo me levanté esta mañana y pensé que era inteligencia artificial (...) La presidente encargada se reunió con quien nos bombardeó, es algo surreal", expresó Silva a través de un video.

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El pasado martes en horas de la noche, Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, en el marco de un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con información divulgada por la Casa Blanca, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

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Mario Silva y su polémico programa "La Hojilla" fueron excluidos de Venezolana de Televisión (VTV) y la plataforma Venezuela News debido a una "reestructuración mediática y política" dentro del chavismo.

Vale recordar que antes del arresto de Maduro, este periodista se mostraba desafiante y burlesco contra la oposición venezolana.

Durante años utilizó su programa televisivo en VTV para atacar, exponer y desacreditar a figuras de la oposición, periodistas y críticos del régimen venezolano.

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