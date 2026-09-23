"Pensé que era inteligencia artificial; se reunió con quien nos bombardeó": colaborador de la dictadura chavista arremete contra Delcy Rodríguez por su foto con Trump

El colaborador de la dictadura chavista, Mario Silva, lanzó duras críticas contra Delcy Rodríguez por su encuentro en Estados Unidos con Donald Trump.

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Concretamente, el comunicador del régimen catalogó el encuentro privado en Nueva York como una "claudicación" y una traición directa al legado de Hugo Chávez y Simón Bolívar.

"Yo me levanté esta mañana y pensé que era inteligencia artificial (...) La presidente encargada se reunió con quien nos bombardeó, es algo surreal", expresó Silva a través de un video.

El pasado martes en horas de la noche, Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, en el marco de un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con información divulgada por la Casa Blanca, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

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Mario Silva y su polémico programa "La Hojilla" fueron excluidos de Venezolana de Televisión (VTV) y la plataforma Venezuela News debido a una "reestructuración mediática y política" dentro del chavismo.

Vale recordar que antes del arresto de Maduro, este periodista se mostraba desafiante y burlesco contra la oposición venezolana.

Durante años utilizó su programa televisivo en VTV para atacar, exponer y desacreditar a figuras de la oposición, periodistas y críticos del régimen venezolano.