El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las intensas jornadas de protestas que sacuden a varias ciudades de Francia constituyen un reflejo de los efectos de la inmigración en masa no controlada.

Mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, el líder norteamericano desestimó las reivindicaciones estudiantiles sobre el sistema educativo y atribuyó la inestabilidad social en el país galo a presiones demográficas y culturales dirigidas a controlar las instituciones de la nación europea.

Las declaraciones del jefe de Estado norteamericano ocurren en medio de una ola de manifestaciones que surgió a mediados de septiembre en las afueras de París, la cual escaló de forma acelerada hacia las principales provincias francesas.

Aunque las marchas cuentan con el respaldo formal de organizaciones sindicales y sectores políticos de oposición para reclamar mayor presupuesto y mejoras operativas en los liceos, el mandatario estadounidense vinculó el incremento de las tensiones urbanas con el fenómeno migratorio.

“Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!”, sostuvo el presidente de Estados Unidos en su pronunciamiento público.

La crisis en el territorio francés contabiliza un saldo aproximado de 200 estudiantes heridos y más de 5.000 detenciones en el marco de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Ante los destrozos en la infraestructura escolar y el mobiliario urbano, estimados en decenas de millones de euros, el Gobierno francés aceleró la tramitación de un proyecto de ley para exigir responsabilidad financiera directa a los padres de los menores involucrados en actos vandálicos.

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Las delegaciones de análisis de seguridad observan la evolución de las protestas en las capitales globales, para reafirmar la importancia del principio de autoridad, la protección de las instituciones públicas y la defensa de la estabilidad social.