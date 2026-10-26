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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Precio del dólar

Lunes 26 de octubre: el dólar en Venezuela cotiza en 887,30 bolívares, mientras que el euro ronda los 994,04 Bs.

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Billetes de dólares y euros - Foto de referencia: Pexels
Billetes de dólares y euros - Foto de referencia: Pexels
Como la amplia mayoría de los precios de los productos y servicios en el país están fijados o indexados al dólar o al euro, cuando estas monedas suben, los precios en bolívares aumentan de forma inmediata.

El dólar en Venezuela cotiza hoy en 887,30 bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que en el mercado paralelo ronda los 1.005,00 bolívares. Por su parte, el precio del euro es de 994,04 bolívares.

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Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Como la amplia mayoría de los precios de los productos y servicios en el país están fijados o indexados al dólar o al euro, cuando estas monedas suben, los precios en bolívares aumentan de forma inmediata.

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Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma directa y negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.

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