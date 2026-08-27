NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Extradición

Exministro de Justicia de Petro atribuye el fracaso de la Paz Total a la falta de un marco jurídico

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y su exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo-Foto: Ilustracion Canva
Gustavo Petro y su exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo-Foto: Ilustracion Canva
Las declaraciones se dieron tras el desmonte de la política de paz ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, que incluyó la extradición de cinco voceros de grupos armados.

El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se pronunció públicamente sobre el desmonte de la política de Paz Total en identificó la falta de una arquitectura legal sólida como la causa principal de su fracaso durante el gobierno de Gustavo Petro.

A través de sus canales oficiales, el exfuncionario quien lideró la cartera de Justicia durante el primer semestre de 2026 señaló que la ausencia de reglas claras impidió establecer garantías institucionales y avanzar hacia un proceso estructurado de desmovilización.

“Con un marco jurídico para la Paz Total, la incertidumbre con los distintos procesos de negociación hubiera sido menor, y una transición hacia un modelo de sometimiento a la justicia hubiera sido posible. Fue mi reclamo durante el gobierno, eso era todo”, aseveró Cuervo.

La postura de Cuervo coincide con la manifestada por la también exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien indicó que la estrategia no exigió compromisos verificables como el desarme o el cese de economías ilícitas antes de conceder beneficios a las organizaciones al margen de la ley.

Según los exintegrantes del gabinete, la ejecución de la estrategia generó vacíos frente al cumplimiento estricto de la Ley 2272 de 2022, afectando la seguridad jurídica de los conversatorios.

El pronunciamiento del exministro se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella, junto con su ministro de Justicia, Iván Cancino, anunciara la firma de las resoluciones de extradición hacia Estados Unidos para cinco voceros y líderes de grupos armados que participaban en mesas de diálogo.

o

Wilington Henao Gutiérrez (alias 'El Mocho Olmedo'): Integrante del frente 33 de las disidencias de las Farc.

Carmen Evelio Castillo Carrillo (alias 'Muñeca'): Perteneciente a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Los Pachenca).

​Giovanny Andrés Rojas (alias 'Araña'): Miembro de las estructuras de Comandos de Frontera.

o

El Gobierno fundamentó la decisión argumentando que los acusados continuaron vinculados a delitos de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo, concluyendo que los espacios de negociación no funcionarán como refugios procesales ante requerimientos de tribunales internacionales.

Temas relacionados:

Extradición

Paz total

Gustavo Petro

Exministro de Justicia

Delitos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de víctimas del caso Ayotzinapa siguen buscando justicia en México - Foto EFE
Estudiantes de Ayotzinapa

Juez ordena prisión preventiva contra exgobernador de Guerrero que estaba al frente del estado cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Abelardo de la Espriella - EFE
Terremoto en Colombia

Abelardo de La Espriella sostuvo llamada con Donald Trump para solicitar alivio arancelario y agradecer ayuda humanitaria

Abelardo De La Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella les declaró la guerra a grupos criminales: la "mano dura" ha dado resultados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de víctimas del caso Ayotzinapa siguen buscando justicia en México - Foto EFE
Estudiantes de Ayotzinapa

Juez ordena prisión preventiva contra exgobernador de Guerrero que estaba al frente del estado cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Abelardo de la Espriella - EFE
Terremoto en Colombia

Abelardo de La Espriella sostuvo llamada con Donald Trump para solicitar alivio arancelario y agradecer ayuda humanitaria

Abelardo De La Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella les declaró la guerra a grupos criminales: la "mano dura" ha dado resultados

Marroquíes en España/ Donald Trump - Foto EFE
Crisis migratoria

Así fue la multitudinaria invasión migratoria de marroquíes en España: el presidente Trump lo había advertido

Alexander Granko Arteaga
Granko Arteaga

Reapareció Granko Arteaga, mayor asesino y criminal de lesa humanidad del régimen de Venezuela

Michele Sensi-Contugi - Daniel Noboa
Accidente aéreo

Tres días de duelo nacional en Ecuador tras muerte de jefe de inteligencia y su esposa en accidente aéreo en Kenia

Hugo Rodallega de Santa Fe en la Copa Sudamericana- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Revelan la fecha en la que se jugaría el partido entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana tras devastador terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023