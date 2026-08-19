NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Accidente aéreo

Tres días de duelo nacional en Ecuador tras muerte de jefe de inteligencia y su esposa en accidente aéreo en Kenia

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Michele Sensi-Contugi - Daniel Noboa
Michele Sensi-Contugi - Daniel Noboa
Todas las personas a bordo del helicóptero murieron, según reportaron agencias internacionales de noticias.

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, falleció junto a su esposa el miércoles en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de infraestructura y transporte ecuatoriano.

Michele Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente Daniel Noboa.

o

El suceso está en investigación y se conoció que en el helicóptero viajaban seis turistas, incluidos Sensi-Contugi y su esposa, y un piloto.

Todas las personas a bordo del helicóptero murieron, según reportaron agencias internacionales de noticias.

Tras esto, el presidente Daniel Noboa Azin declaró duelo nacional en todo el territorio de Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026, ante el sensible fallecimiento del funcionario.

La medida se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N° 476.

"La amplia e intachable trayectoria de Michele Sensi-Contugi Ycaza deja un importante legado para el país. Su compromiso, liderazgo y vocación marcaron una destacada carrera en los ámbitos público y privado, siempre guiada por su dedicación y entrega al Ecuador", dijo el mandatario en un comunicado.

"Durante este período la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, en el territorio nacional", agregó,

o

Asimismo, el presidente también dispuso que "el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior coordinen la organización del funeral de Estado, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ceremonial Público".

Temas relacionados:

Accidente aéreo

Ecuador

Daniel Noboa

Kenia

África

Helicóptero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Desfalcos y millonarias irregularidades: el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro, el tirano olvidado por el régimen que lideró en Venezuela antes de ser capturado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Elliot Abrams (EFE)
Elliott Abrams

"El interés de Delcy Rodríguez y su grupo es que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones": Elliott Abrams

Donald Trump y Kim Jong-un - Fotos EFE
Donald Trump y Kim Jong Un

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Armada Nacional de Colombia incauta 1.426 kilos de cocaína / FOTO: Captura de video
Narcotráfico en Colombia

Duro golpe al narcotráfico: Armada de Colombia frustra envío de más de 1.000 kilos de cocaína

Foto referencia - Foto EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Caos: cárteles mexicanos incendian ciudades en Michoacán tras captura de cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Este es el revelador informe elaborado en EE. UU. que desvela secretos del régimen cubano: "Debe acabar"

Más de Actualidad

Ver más
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

“Golpe contundente”: Abelardo de la Espriella confirma cuatro detenciones e incautación de armas tras combates entre Ejército y grupo criminal en el Cesar

Marco Rubio | Foto EFE
Estados Unidos

Marco Rubio lanza advertencia tras indignante mensaje de Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro: "Fue un completo fracaso en todo"

Túnel Boquerón 1, autopista Caracas - La Guaira - Foto: X
Caracas

Anuncian cierre parcial de la autopista Caracas - La Guaira por trabajos de mantenimiento

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

“Golpe contundente”: Abelardo de la Espriella confirma cuatro detenciones e incautación de armas tras combates entre Ejército y grupo criminal en el Cesar

Marco Rubio | Foto EFE
Estados Unidos

Marco Rubio lanza advertencia tras indignante mensaje de Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro: "Fue un completo fracaso en todo"

Túnel Boquerón 1, autopista Caracas - La Guaira - Foto: X
Caracas

Anuncian cierre parcial de la autopista Caracas - La Guaira por trabajos de mantenimiento

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius Jr.

Vinícius Jr. publica la imagen más cercana a su rostro en selfie que muestra dimensión de procedimiento al que se sometió tras el Mundial

Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

La Unión Europea exigió celebrar elecciones y condenó la represión sistemática del régimen de Nicaragua

Keiko Fujimori - Foto EFE
Perú

Los retos de Keiko Fujimori en Perú pese a tener "muy buena relación con las fuerzas armadas"

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia / Ciudadano colombiano - Fotos: EFE / X
Terremoto en Colombia

"Nunca había visto una evacuación tan grande": ciudadano colombiano dice que apenas inició el terremoto en su país pensó en la tragedia de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023