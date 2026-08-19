Tres días de duelo nacional en Ecuador tras muerte de jefe de inteligencia y su esposa en accidente aéreo en Kenia

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, falleció junto a su esposa el miércoles en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de infraestructura y transporte ecuatoriano.

Michele Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente Daniel Noboa.

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El suceso está en investigación y se conoció que en el helicóptero viajaban seis turistas, incluidos Sensi-Contugi y su esposa, y un piloto.

Todas las personas a bordo del helicóptero murieron, según reportaron agencias internacionales de noticias.

Tras esto, el presidente Daniel Noboa Azin declaró duelo nacional en todo el territorio de Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026, ante el sensible fallecimiento del funcionario.

La medida se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N° 476.

"La amplia e intachable trayectoria de Michele Sensi-Contugi Ycaza deja un importante legado para el país. Su compromiso, liderazgo y vocación marcaron una destacada carrera en los ámbitos público y privado, siempre guiada por su dedicación y entrega al Ecuador", dijo el mandatario en un comunicado.

"Durante este período la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, en el territorio nacional", agregó,

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Asimismo, el presidente también dispuso que "el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior coordinen la organización del funeral de Estado, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ceremonial Público".