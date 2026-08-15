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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Abelardo de La Espriella sostuvo llamada con Donald Trump para solicitar alivio arancelario y agradecer ayuda humanitaria

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella - EFE
En una conversación el presidente de Colombia agradeció la respuesta de EE. UU. ante el devastador terremoto.

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada telefónica de diez minutos con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que abordaron las acciones de auxilio frente a la tragedia provocada por el reciente terremoto en Colombia y la estrategia para la posterior reconstrucción del país.

Durante el diálogo, el mandatario colombiano expresó su agradecimiento por el despliegue de recursos económicos y el envío de equipos técnicos de rescate provenientes de los Estados Unidos.

Trump transmitió sus condolencias por las víctimas mortales y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

En el desarrollo de la conversación, decreta por el jefe de Estado como “amigable, cordial y supremamente cálida”, de la Espriella expuso la complejidad del panorama socioeconómico que atraviesa la nación.

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Entre las solicitudes planteadas, el presidente colombiano pidió formalmente a la administración norteamericana evaluar la suspensión temporal de los altos aranceles que pesan sobre los productos colombianos.

El objetivo de la propuesta es brindar un alivio financiero a los empresarios locales que enfrentan pérdidas e interrupciones operativas tras el desastre telúrico.

El mandatario enfatizó que la recuperación del país representa un desafío de gran magnitud en medio de la coyuntura económica heredada por su gobierno.

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A través de un mensaje institucional, de la Espriella reafirmó que la relación bilateral entre ambas naciones resulta estratégica para la etapa de recuperación: “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, concluyó.

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