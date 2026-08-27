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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Colombia

Colombia extradita a Puerto Rico a un capo dominicano acusado por el fiscal general de EE. UU., Todd Blanche

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó el traslado a territorio puertoriqueño del presunto líder de una red de narcotráfico.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó la extradición desde Colombia hacia Puerto Rico de un peligroso capo del narcotráfico de nacionalidad dominicana, señalado de liderar una estructura transnacional de tráfico de drogas con centro de operaciones en la República Dominicana.

El procesado cuya identidad no fue revelada de inmediato por las autoridades fue puesto bajo custodia federal el pasado miércoles 26 de agosto para responder por cargos de tráfico de narcóticos en dos acusaciones separadas en Puerto Rico, así como lavado de activos en el estado de Nueva Jersey.

“Durante la investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos de su organización. Numerosos otros miembros ya han sido condenados”, precisó Blanche.

En paralelo a la operación con el capo dominicano, se confirmó que el Gobierno colombiano levantó las resoluciones que frenaban la extradición de tres prominentes cabecillas criminales que actuaban como voceros o negociadores en la política de “Paz Total”.

 

Carmen Evelio Castillo Carrillo (alias 'Muñeca'): Exlíder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y 'Los Pachenca', acusado de enviar entre 50 y 60 toneladas anuales de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

o

​Giovanny Andrés Rojas (alias 'Araña'): Máximo comandante de los Comandos de la Frontera (disidencias de la Segunda Marquetalia), capturado en Bogotá durante un ciclo de negociaciones y requerido por la Corte del Distrito Sur de California.

​Willington Henao Gutiérrez (alias 'Mocho Olmedo'): Segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, reclamado por la Corte del Distrito Sur de Florida por concierto para delinquir y lavado de activos.

o

Con la reactivación de los avales concedidos por la Corte Suprema de Justicia, los tres jefes armados perdieron la protección política que suspendía sus órdenes de captura internacionales y serán entregados de forma inminente a los tribunales de EE. UU.

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