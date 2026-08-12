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Estudiantes de Ayotzinapa

Juez ordena prisión preventiva contra exgobernador de Guerrero que estaba al frente del estado cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Familiares de víctimas del caso Ayotzinapa siguen buscando justicia en México - Foto EFE
Familiares de víctimas del caso Ayotzinapa siguen buscando justicia en México - Foto EFE
El exgobernador de Guerrero ha sido vinculado al proceso por desaparición forzada y estará en el penal del Altiplano.

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero debido a su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en relación con el caso Ayotzinapa y ratificó la prisión preventiva para el.

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Aguirre gobernaba Guerrero en el momento en que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, desde ahora, estará recluido en el penal federal del Altiplano mientras avanza el proceso judicial.

La acusación tiene que ver con el presunto ocultamiento de información y la posible destrucción de grabaciones las cuales pudiesen haber ayudado a esclarecer lo que aconteció en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Según la investigación que se presentó ante el juez, Aguirre recibió videos que se consideraron importantes para el caso y luego de esto, habría ordenado su destrucción. La Fiscalía piensa que esas acciones podrían ser delitos con relación en la desaparición forzada y contra la administración de justicia.

La defensa del exgobernador hace caso omiso a las acusaciones. Su abogado, Guillermo Barradas, aseguró que Aguirre no estaba en Guerrero cuando supuestamente le dieron el material que ha sido señalado por la Fiscalía y que se encontraba en Ciudad de México , lugar donde se habría reunido con el secretario de Gobernación en ese entonces, Miguel Ángel Osorio Chong.

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El juez determinó que existen elementos necesarios para que el exmandatario enfrente un proceso penal y desarrolló un período de cuatro meses para la investigación complementaria. En el transcurso de ese tiempo, la Fiscalía puede incorporar nuevas pruebas y la defensa va a tener la oportunidad de presentar elementos para cuestionar las acusaciones.

La decisión representa un nuevo giro en una investigación que comenzó hace casi 12 años y que se convirtió en uno de los casos de desaparición forzada con más relevancia en México.

Los 43 estudiantes desaparecieron luego de que varios autobuses en los que se movilizaban fueron interceptados y atacados en Iguala.

Aguirre salió de la gubernatura de Guerrero en octubre de 2014, días después de la desaparición, esto en medio de la presión política generada por el caso.

La vinculación a proceso, sin embargo, significa que Aguirre sea declarado culpable. La medida judicial deja que siga el procedimiento penal al tiempo que las autoridades detallan en las pruebas y determina si hay o no una responsabilidad penal.

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