Terremoto en Venezuela Programa: El Informativo Familia grabó su propia lucha bajo las ruinas de una estructura colapsada: así fue rescatada junio 28, 2026 Por: Redacción NTN24 Un mueble soportó el peso del techo que los atrapó. Conozca la historia milagro de los Gallipoli. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Familia grabó su propia lucha bajo las ruinas de una estructura colapsada: así fue rescatada Terremoto en Venezuela Advertencia sísmica de Google: así puede activar esta alerta en su teléfono Android Terremoto en Venezuela Preocupa restricción de acceso a periodistas en La Guaira, Venezuela Terremoto en Venezuela "Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela Terremoto en Venezuela Damnificados en La Guaira volvieron a dormir en la calle: "Sáquennos aunque sea a un refugio" Terremoto en Venezuela El régimen de Venezuela burocratiza la ayuda voluntaria en medio de la tragedia causada por los terremotos Compartir en: