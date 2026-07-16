Esta es la sanción que enfrentaría la Selección Argentina por pancarta sobre las Islas Malvinas a pocos días de la final del Mundial ante España

La exhibición de una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial ha desatado una polémica por las sanciones que podrían recaer sobre la selección Albiceleste.

TE PUEDE INTERESAR

Incluso, desde Argentina hay preocupación por las sanciones que podrían incidir en la participación de los jugadores en la gran final del Mundial 2026 que se llevará a cabo el próximo domingo entre la Albiceleste y España.

No obstante, algunos expertos coinciden en que las consecuencias no impedirán la participación Albiceleste en la gran final del domingo contra España, sino más bien sanciones de otra índole.

¿A qué sanción se expone la selección Argentina?

La multa económica emerge como el escenario más probable para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe categóricamente la exhibición de cualquier mensaje de carácter político, religioso o personal en sus competencias. Este no sería un precedente inédito: en 2014, la FIFA ya sancionó económicamente a la AFA por una acción idéntica antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

Pese a las demandas de sectores británicos solicitando castigos deportivos más severos, los reglamentos internacionales y la jurisprudencia de casos similares descartan por completo que Argentina pierda su derecho a disputar la final.

La FIFA ha confirmado la apertura de una investigación formal a petición del Gobierno británico, pero las sanciones deportivas no suelen aplicarse de manera inmediata en estos casos.

Los jugadores directamente involucrados en el despliegue de la pancarta —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi— podrían enfrentar consecuencias individuales. Existe la posibilidad de suspensiones de uno o dos partidos que se aplicarían en compromisos oficiales futuros, como las eliminatorias para el próximo torneo.

Un precedente reciente lo establece la UEFA, que en 2024 sancionó a los españoles Rodri y Morata por cánticos sobre Gibraltar.

El trasfondo emocional del encuentro resultó inevitable. Aunque el director técnico Lionel Scaloni intentó mantener la distancia entre política y fútbol antes del partido, jugadores como Leandro Paredes y Lautaro Martínez reconocieron posteriormente que, debido al legado de la Guerra de 1982, este enfrentamiento representaba algo más que un simple compromiso deportivo para el pueblo argentino.

VEA TAMBIÉN Jugador mundialista fue visto en la ciudad colombiana de Cartagena tras quedar eliminado del mundial con su selección o

La comunidad futbolística internacional ahora aguarda el veredicto oficial de la FIFA, cuyo comité disciplinario determinará la magnitud exacta de las sanciones. Mientras tanto, Argentina se prepara para disputar su ansiada final contra España sin que este incidente altere su participación en el partido más importante del torneo.