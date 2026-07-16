NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Selección Argentina

Esta es la sanción que enfrentaría la Selección Argentina por pancarta sobre las Islas Malvinas a pocos días de la final del Mundial ante España

julio 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 - Foto: EFE
Desde Argentina hay preocupación por las sanciones que podrían incidir en la participación de los jugadores en la gran final del Mundial 2026.

La exhibición de una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial ha desatado una polémica por las sanciones que podrían recaer sobre la selección Albiceleste.

TE PUEDE INTERESAR

Incluso, desde Argentina hay preocupación por las sanciones que podrían incidir en la participación de los jugadores en la gran final del Mundial 2026 que se llevará a cabo el próximo domingo entre la Albiceleste y España.

o

No obstante, algunos expertos coinciden en que las consecuencias no impedirán la participación Albiceleste en la gran final del domingo contra España, sino más bien sanciones de otra índole.

¿A qué sanción se expone la selección Argentina?

La multa económica emerge como el escenario más probable para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe categóricamente la exhibición de cualquier mensaje de carácter político, religioso o personal en sus competencias. Este no sería un precedente inédito: en 2014, la FIFA ya sancionó económicamente a la AFA por una acción idéntica antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

Pese a las demandas de sectores británicos solicitando castigos deportivos más severos, los reglamentos internacionales y la jurisprudencia de casos similares descartan por completo que Argentina pierda su derecho a disputar la final.

La FIFA ha confirmado la apertura de una investigación formal a petición del Gobierno británico, pero las sanciones deportivas no suelen aplicarse de manera inmediata en estos casos.

Los jugadores directamente involucrados en el despliegue de la pancarta —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi— podrían enfrentar consecuencias individuales. Existe la posibilidad de suspensiones de uno o dos partidos que se aplicarían en compromisos oficiales futuros, como las eliminatorias para el próximo torneo.

Un precedente reciente lo establece la UEFA, que en 2024 sancionó a los españoles Rodri y Morata por cánticos sobre Gibraltar.

El trasfondo emocional del encuentro resultó inevitable. Aunque el director técnico Lionel Scaloni intentó mantener la distancia entre política y fútbol antes del partido, jugadores como Leandro Paredes y Lautaro Martínez reconocieron posteriormente que, debido al legado de la Guerra de 1982, este enfrentamiento representaba algo más que un simple compromiso deportivo para el pueblo argentino.

o

La comunidad futbolística internacional ahora aguarda el veredicto oficial de la FIFA, cuyo comité disciplinario determinará la magnitud exacta de las sanciones. Mientras tanto, Argentina se prepara para disputar su ansiada final contra España sin que este incidente altere su participación en el partido más importante del torneo.

Temas relacionados:

Selección Argentina

Fútbol

Mundial 2026

Final del Mundial

Inglaterra

Sanciones

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EEUU anunció nuevo arancel del 25% a Brasil tras una investigación en la que los acusa de prácticas comerciales desleales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi de Argentina-Foto: EFE
Lionel Messi

Histórico: Lionel Messi acaricia un récord legendario que solo ostenta Cafú

Falcao Garcia en el Mundial Femenino Sub-20 - Foto: EFE
Radamel Falcao García

La reacción de Falcao García al terminarse el partido de la selección Colombia y República Democrática del Congo

Hinchas de Ecuador, eliminada del Mundial. (EFE)
Mundial 2026

Venezolano se ganó el corazón de fanáticos en el Mundial con su café en el que ofrece gratis una bebida a hinchas de equipos eliminados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Premios Gothams de la TV de Estados Unidos - Foto: EFE
Premios Emmy

Esta la plataforma para ver la serie por la que fue nominado a los Emmy un actor colombiano: es del mismo creador de Breaking Bad

ICE - Foto: EFE
Migrante

Abogado de migrante abatido por ICE asegura que la supuesta droga hallada en su camioneta era sal

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

¿Fin de la ciudadanía por nacimiento?: Estados Unidos espera una decisión clave de la Corte Suprema

Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

"Estados Unidos se está encargando de blindar al régimen de Delcy Rodríguez": analista sobre respuesta de Washington a intención de María Corina Machado de ir a Venezuela

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) - AFP
Medio Oriente

Estados Unidos dice que el régimen de Irán aceptó el regreso de inspectores de la OIEA a su país

Sismo (Canva)
Colombia

Serie de temblores sacude la misma zona de Colombia este miércoles: algunas personas sintieron movimientos en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre