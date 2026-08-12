Terremoto en Colombia Las labores de rescate no paran: así es como avanza la lucha para salvar vidas en Cali agosto 12, 2026 Por: Miguel Pedreros https://youtu.be/ILwOIha9y2M También le puede interesar Transición democrática ¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia? Terremoto en Colombia Estos son los alarmantes reportes que deja el devastador terremoto en Colombia Terremoto en Colombia Muerte de niños: estas son las conmovedoras historias que se conocen tras el terremoto en Colombia Escudo de las Américas Polémica en Colombia por su adición al 'Escudo de las Américas': ¿soberanía en riesgo? Terremoto en Colombia Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país Terremoto en Colombia "Guardemos recursos para más adelante": sobreviviente que ahora sirve como voluntario en Pereira Compartir en: