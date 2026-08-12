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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Las labores de rescate no paran: así es como avanza la lucha para salvar vidas en Cali

agosto 12, 2026
Por: Miguel Pedreros
https://youtu.be/ILwOIha9y2M

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