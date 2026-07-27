"Engañaban a mujeres con falsas ofertas de empleo": cayó peligrosa red delincuencial Artemisa en Bogotá

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló el grupo delincuencial conocido como ‘Artemisa’, señalado de dedicarse presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual, utilizando dos spas como fachada en las localidades de Engativá y Kennedy.

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El operativo permitió la captura de cinco personas por orden judicial durante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios La Riviera, en la localidad de Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar. Los capturados deberán responder por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Durante casi diez meses, las autoridades investigaron la red delincuencial ‘Artemisa’, que captaba a mujeres, principalmente mediante engaños relacionados con falsas oportunidades de empleo.

Según la investigación, las mujeres eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde les ofrecían supuestos empleos en spa.

Allí eran trasladadas y vinculadas a actividades de explotación sexual bajo la fachada de un establecimiento conocido como SARA SPA, donde presuntamente eran sometidas a controles económicos y restricciones impuestas en beneficio de la red criminal.

Asimismo, entre los capturados está alias ‘Sara’, señalada como la presunta jefe de la banda. Según la investigación, sería la encargada de captar mujeres mediante falsas ofertas laborales para engañarlas.

También fue capturado alias ‘Stiven’, supuesta pareja de ‘Sara’ y presunto administrador de los establecimientos utilizados para cometer estos delitos. Registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Alias ‘Natalia’, hija de ‘Sara’, sería la responsable de la búsqueda de víctimas a través de redes sociales, especialmente plataformas digitales.

Además, administraba uno de los inmuebles ubicado en el barrio Techo. Asimismo, cayó alias ‘Ángel’, hijo de ‘Sara’, quien estaría encargado de la difusión de contenido explícito en redes sociales y plataformas de mensajería con el fin de promocionar los servicios ofrecidos por la banda.

La quinta capturada es alias ‘Yudy’, administradora del local ubicado en el barrio Normandía, utilizado por la organización. Según las autoridades, ejercía control sobre las víctimas mediante la imposición de multas y sanciones económicas, con cobros diarios de entre 100.000 y 150.000 pesos si se enfermaban o si no querían atender a los clientes.

Durante el procedimiento fueron identificadas siete víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana. En el rescate participaron la Secretaría de Seguridad y Migración Colombia, luego de recibir una denuncia anónima que permitió realizar el procedimiento.

Finalmente, los cinco capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento.